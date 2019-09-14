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78 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın, 2 gün sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde yaşadığı evden çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası 78 yaşındaki M.Y., ekiplerin 2 günlük çalışması sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.Edinilen bilgiye göre, evinden çıktıktan sonra M.Y.’den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Mersin’in Silifke ilçesinde yaşadığı evden çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası 78 yaşındaki M.Y., ekiplerin 2 günlük çalışması sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, evinden çıktıktan sonra M.Y.’den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşucu Komando Bölük Komutanlığı’na ait timler, AFAD, AKUT, itfaiye ve vatandaşlar arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda M.Y. isimli yaşlı kadın, kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.
Sağlık durumu iyi görünen M.Y., tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

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