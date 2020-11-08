78 yaşındaki Tahsin Tokgöz, sürekli ıslık çalıyor

Oltu'nun Yiğitler Mahallesi’nde çiftçilik yapan 9 çocuk ve 18 torun sahibi Tahsin Tokgöz, ıslık çalmayı bırakamıyor. Sadece uyurken ve yemek yerken ıslık çalmayan Tokgöz, günlük yaşamında vazgeçemiyor. Çalışırken, dolaşırken, arkadaşlarıyla sohbet sırasında hep ıslık çalan Tokgöz, bu alışkanlığından bir türlü kurtulamadığını söyledi. Islık çalarak rahatladığını belirten Tokgöz, bazen eşi ve arkadaşlarının da kendisini uyardığını söyledi. Bazen rahatsız olup kızanların da olduğunu ifade eden Tokgöz, bu alışkanlığından vazgeçemediğini kaydetti.

Eşinin sürekli ıslık çaldığını vurgulayan Gülzade Tokgöz, çalmadığı zaman hasta olduğunu anladıklarını söyledi. Gülzade Tokgöz, "Bazen uyarıyorum; 'akşama kadar çalıyorsun ağzında mı yorulmuyor?' diyorum, o da 'çalmasam canım sıkılıyor' diye cevap veriyor. Köyde gençler her zaman çağırırlar, 'gel yanımızda otur çal' diye eşim nerede olursa olsun mutlaka ıslık çalar" diye konuştu.

Komşusu Kemal Tokgöz ise, "Herkes bilir. Tahsin Amca ıslık çaldığı zaman rahat eder. Onun için çoğu insan çaldığı ıslıktan rahatsız olmaz" dedi.