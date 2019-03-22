780 Milyon Kişinin Temiz Suya Erişimi Yok

Bugün Dünya Su Günü. Bu yılın teması “Geride Kimse Kalmasın." Ancak Dünya Su Günü’nde kamuoyuna yansıyan bilgiler hiç de içaçıcı değil.

Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 780 milyon kişinin temiz içilebilir suya erişimi yok.

Ana Diona, Mozambik’te insanların yıkandığı ve kıyafetlerini yıkadığı bir nehirden su temin ediyor.

WaterAid Amerika adlı kuruluştan Robyn Fischer, “Evinizde kalktığınızda temiz bir bardak su için kilometrelerce yürüdüğünüzü ya da tuvalete gitmek için güvenli alan bulmak için adına saatlerce yürüdüğünüzü düşünebiliyor musunuz?" diye soruyor.

Diona, taşıdığı suyla 15 dakika yürüdü.

Geçen yıla kadar da çocukları dişlerini o suyla fırçalıyor, o suyla yıkanıyordu.

Bugünse çocukları az bir ücretle bir kadının işlettiği su büfesinden temiz su alabiliyor.

ADRA adlı kuruluşta su danışmanı olan Jason Brooks, “Suyun olduğu yerde herşey mümkün. Ama gerçekte susuz hiçbir şey yapamazsınız. Bu kalkınma, iyi sağlık ve üretimin önündeki en büyük engel” sözleriyle suyun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.