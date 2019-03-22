780 Milyon Kişinin Temiz Suya Erişimi Yok

Bugün Dünya Su Günü. Bu yılın teması “Geride Kimse Kalmasın." Ancak Dünya Su Günü’nde kamuoyuna yansıyan bilgiler hiç de içaçıcı değil.
Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 780 milyon kişinin temiz içilebilir suya erişimi yok.
Ana Diona, Mozambik’te insanların yıkandığı ve kıyafetlerini yıkadığı bir nehirden su temin ediyor.
WaterAid Amerika adlı kuruluştan Robyn Fischer, “Evinizde kalktığınızda temiz bir bardak su için kilometrelerce yürüdüğünüzü ya da tuvalete gitmek için güvenli alan bulmak için adına saatlerce yürüdüğünüzü düşünebiliyor musunuz?" diye soruyor.
Diona, taşıdığı suyla 15 dakika yürüdü.
Geçen yıla kadar da çocukları dişlerini o suyla fırçalıyor, o suyla yıkanıyordu.
Bugünse çocukları az bir ücretle bir kadının işlettiği su büfesinden temiz su alabiliyor.
ADRA adlı kuruluşta su danışmanı olan Jason Brooks, “Suyun olduğu yerde herşey mümkün. Ama gerçekte susuz hiçbir şey yapamazsınız. Bu kalkınma, iyi sağlık ve üretimin önündeki en büyük engel” sözleriyle suyun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Yerel yetkililerle birlikte çalışan kar amacı taşımayan kuruluş, temiz su kuyuları açıyor.
Brooks bu tür projelerin dünya genelinde yaklaşık 7 bin kişiye iş olanağı sağladığını söylüyor. Brooks, “Yerel toplumun desteği olmadan hiçbir şey yapamayız ve yerel toplum liderlerinin temiz suya ulaşım konusunda sorumlulukları var” diyor.
Suyun elde edilmesinin maliyeti büyük.
Afrika Birliği’nin Amerika Büyükelçisi H.E.Dr. Arikana Chihombori, bölgede kız çocuklarının annelerine ev işlerinde yardım etmek zorunda kaldığını ve su getirmenin de bu işlerden biri olduğunu söylüyor.
Büyükelçi, “Bazı insanlar suya ulaşabilmek için günde yaklaşık 5 kilometre yürüyor” diyor ve örneğin hamile bir kadının suyu olmayan yerel bir kilinikte de büyük tehlikelerle karşılaştığını kaydediyor
Yardım görevlileri temiz suya ulaşımın uzak bölgelerdeki kliniklerde daha zor olduğunu vurguluyor.
WaterAid Amerika’dan Fischer, “Eğer yol yapacak kadar paranız varsa kuyu da açabilirsiniz. Eğer internete yatırım yapabiliyorsanız, tuvalet de inşa edebilirsiniz. Sadece yatırımların ihtiyaçlara göre ve öncelik sırasına göre yapılmasını istiyoruz” diyerek su altyapısına yatırım yapmanın her türlü masrafa değeceğini kaydediyor.
Birleşmiş Milletler temiz suya erişimin temel insan hakkı olduğunu belirtiyor ve 2030 yılına kadar bütün insanların temiz suya erişmesini sağlamaya çalışıyor. O güne kadar Dünya Su Günü bu hedefe ulaşmak için daha çok çalışılması gerektiğini ve 780 milyon kişinin hala yardım beklediğini hatırlatacak.
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