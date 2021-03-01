78'inci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

"The Crown" En İyi Dizi ile birlikte toplam dört ödüle layık görüldü.Oscarlardan sonra ABD'nin en önemli sinema ve televizyon ödülü sayılan Altın Kürelerin sahipleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle komedyen Tina Fey töreni New York'taki, Amy Poehler ise Hollywood'daki sahnede sunarken, ödül kazananlar ise video konferans yöntemi ile geceye katıldı.

Chloe Zhao'ın yönetmenliğini yaptığı "Nomadland," En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında Altın Küre kazandı. En İyi Film dalında, ilk kez bir kadın yönetmenin imzasını taşıyan film Altın Küre'ye layık görülürken, Chloe Zhao de En İyi Yönetmen dalında Altın Küre alan ikinci kadın yönetmen oldu.

Eşi öldükten sonra düşük ücretli işler yaparak hayatta kalmaya çalışan ve karavanı ile seyahat eden 60 yaşındaki bir kadının hikayesini anlatan "Nomadland" Uluslararası Venedik Film Festivali'nde de Altın Ayı kazanmıştı.

Geçen yıl kanser nedeniyle yaşamını yitiren 43 yaşındaki aktör Chadwick Boseman, rol aldığı son film olan "Ma Rainey's Black Bottom"daki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.