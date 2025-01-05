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  4. 79 bin TL'ye 'yeni meslek!' Kredi kartına taksit de var... Dikkat: Sizi de kandırabilirler

79 bin TL'ye 'yeni meslek!' Kredi kartına taksit de var... Dikkat: Sizi de kandırabilirler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.01.2025 08:25
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Bir dönem sahte doktor skandallarıyla çalkalanan ülkemizde yeni skandalın adı sahte psikolog. En çok karşınıza çıkabilecekleri yer ise sosyal medya. Online eğitimler 2 yıl içinde psikolog olması garantisi sunan üniversiteler bunun karşılığında ise 79 bin TL istiyor. Bu şekilde diploma satan 10'dan fazla 'hayali üniversite' tespit edildi. Uzmanlar ise vatandaşları gittikleri psikologların diplomalarını sorgulamaya davet etti.

79 bin TL'ye 'yeni meslek!' Kredi kartına taksit de var... Dikkat: Sizi de kandırabilirler

Her şeyin dolandırıcılığı yapıldığı gibi psikologların da sahteleri türedi. Üstelik sosyal medyada bunu kullanarak çok sayıda takipçi elde edenleri bile var. Kimi sadece online çalışıyor kiminin ise yüz yüze görüştüğü ofisleri dahi var. Ancak bu kişiler, Türkiye’de hiçbir denkliği olmayan, merkezi Gürcistan, Sırbistan gibi ülkelerdeki üniversitelerden parayla satılan diplomalara sahipler. Bu şekilde en az 11 hayali üniversite, diploma satıyor. Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde yıllık 500.000 TL’yi aşan ücretlere karşılık söz konusu hayali üniversitelerde 79.000 TL’ye psikoloji mezunu olunabiliyor. Aynı üniversitelerde yüksek lisans, doktora diplomaları da satılıyor.

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79 BİN TL, KARTA TAKSİT VAR

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre psikoloji diploması satan üniversitelerden biriyle iletişime geçildi. Eğitim Koordinatörü olduğunu söyleyen kişinin verdiği bilgiler duyanları hayrete düşürdü. Görüşmede şu bilgilere yer verildi: “Yüzde 100 online eğitim sistemi aktif durumda. 240 krediniz bittiğinde mezun olursunuz. Üç yılda biter ancak iki senede de tamamlanabilir. Çünkü bizde dönemler 4 aylık. Devlet kurumlarında görev yapamazsınız ama özel sektörde danışmanlık hizmeti verebilir ve psikolog olarak çalışabilirsiniz. Lisans ücreti 79.000 TL, karta taksit var.

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ÖRNEK DİPLOMALARI YOLLAYIP GÜVEN ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Yüksek lisans ücreti 39.000 TL, doktora 49.000 TL. Bunları tamamladığınızda doktor unvanını da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çalışan birçok mezunumuz var referanslarımızı ve diplomaları atabilirim.” Görevli konuşmanın ardından diplomaları yolladı. Gönderdiği diplomaların üzerindeki isimler kontrol edildiğinde kişilerin psikoloji alanında çalıştıkları görüldü.

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HER KONUDA 'UZMANLAR'

Sahte psikologların sosyal medya hesapları incelendiğinde yüksek takipçiler elde eden, kitaplar yazıp, eğitimler veren, kendini profesör ilan edenler dahi var. Psikolojinin yanı sıra astroloji, gayrimenkul gibi alakasız alanlarda uzman olduklarını belirtenler de bulunuyor. Hatta bir psikolog aynı zamanda ‘zayıflama sırları’ da veriyor.

Hayali üniversitelerden birinde psikoloji okuyan F.Y isimli kişi diploması sorgulanınca “Hayat örgün okumamıza izin vermediyse ne yapalım, ölelim mi? Ben paramı ödedim, insanlar sahtekarsa ben ne yapayım?” ifadelerini kullandı.

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DENKLİK NASIL KONTROL EDİLİR?

Yeni Pazar Üniversitesi’nin de aslında hiç olmadığı, verdiği diplomaların sahte olduğu, rektörünün de lise mezunu olduğu geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Hayali üniversitelere yönelik sık sık uyaran Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrencilerin üniversite seçerken denklik.yok.gov.tr sayfasını üzerinden kurumları kontrol etmelerini öneriyor.

EN AZ 11 ÜNİVERSİTE VAR

Konuyla ilgili bilgi veren Uluslararası Ruh Sağlığı ve Sağlıkçılar Derneği Başkanı Cahit Ufuk Battal “Dernek olarak sahte psikologlara savaş açtık. Davalarımız devam ediyor. 11 üniversite var. En az 50 sahte psikolog tespit ettik. Ancak gerçek sayılar daha yüksek. Ayrıca bu üniversitelerin akademik kadroları da sahte. Kendi kendilerine doktor, profesör unvanları ekleyerek akademik kadro olarak paylaşıyorlar” dedi.

"TÜRKİYE'DE GEÇERLİLİĞİ YOK"

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Kartum ise “Sahte psikologlarla çok sık karşılaşmaya başladık. Söz konusu diplomaların Türkiye’de bir geçerliliği yok. Bu kişiler psikoloji bilimini ve toplumun ruh sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, psikologlarının diplomalarını ve eğitim geçmişlerini sorgulayabilir. Şüpheleniyorlarsa bize de sorabilirler” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Psikolog üniversite sahte
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