79 model aracını streç filmle koruyor: Bayrama özel dışarı çıkarıp, bir iki tur attım

İzmir Tire’de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibi olduğu 79 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Karadişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarırken, binmediği zamanlarda ise otomobili streç filmlere sararak koruyor. Otomobilini incelemek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini ifade eden Karadişoğlu, otomobiline gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.

''DEĞERİNİ VERENE SATABİLİRİM''

Şuan aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını anlatan Hasan Karadişoğlu, ilerleyen zamanlarda değerini verene aracını satabileceğini söyledi. Karadişoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum.

''BAYRAMA ÖZEL ÇIKARDIK''

Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz”.

(İHA)

