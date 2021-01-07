79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

Araç plakası kullanılarak bir aracın sorumlusu, hangi ile ve ilçeye bağlı olduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgiler öğrenilebilir. Bu nedenle plaka tabelasının araca görülmesine engel bir durum oluşmayacak şekilde monte edilmesi gereklidir. Genellikle dünyanın her bölgesinde plaka tabelaları, araçların kaputlarının ön ve arkalarının alt kısmında olacak şekilde konumlandırılır. Ancak bu benzerliğe rağmen plaka kodları dünyanın her bölgesinde farklı kombinasyonlara sahiptir. Ülkemizde bulunan plaka kodları, il plaka numarasıyla başlayıp ilçeye dair bilgilerin edinilebileceği harf ve rakam kombinasyonlarıyla devam eder. Ayrıca ülkemizdeki ilk 67 ilin plaka numaraları alfabetik bir biçimde düzenlenmiştir. Ancak bundan sonraki 14 il, bölgelerin il statüsüne geçtiği tarihler esas alınarak belirlenmiştir. Özellikle il plaka kodlarının, pek çok insan tarafından merak edilen konular arasında yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yazımızın devamını inceleyerek "79 plakası hangi il için kullanılır? 79 kodu hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

79 Nerenin Plakası?

79 araç plakası Kilis iline aittir. Genel kültür gerektiren yarışma ya da sınavların en sık tercih edilen sorularından biri olduğu düşünülürse, 79 plaka imi hakkında bir soruya maruz kalırsanız kendinizden emin bir biçimde Kilis cevabını verebilirsiniz. Kilis'ten bir önceki plaka kodu olan 78 ise Karabük ilinin plakasıdır. Bu doğrultuda sonraki plaka kodu olan 80 de Osmaniye ilini temsil eder. Bu sıralama, aynı zamanda illerin il olma sırasını da ele verir. Dolayısıyla Kilis, Karabük ilinden sonra, Osmaniye ilinden ise önce il statüsü kazanmıştır. Kilis'e bağlı ilçelerin plaka numaralarını görüntüleyebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Kilis Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kilis ilinin merkez ilçesi haricinde 3 ilçesi daha vardır. Bu ilçeler; Polateli, Elbeyli ve Musabeyli olarak sıralanabilir. Ancak plaka kodları açısından bakıldığında bu ilçeler, merkez ilçesinden ayrı bir biçimde ele alınmamıştır. Dolayısıyla Kilis iline kayıtlı olan tüm araçların çıkışı merkez ilçesi üzerindendir. Merkez ilçesi plakaları ise "AC - AZ, M ve T" harfleriyle başlayacak şekilde düzenlenmiştir. İlçenin plaka kodları aşağıdaki gibidir:

79 AC ve AZ 001 ile 999 arası

79 M 0001 ile 9999 arası

79 T 0001 ile 9999 arası plaka kodları taşır.

