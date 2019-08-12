79 projeye 63 milyon hibe verilecek

Kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde; modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği Standartlarında işletmelerin sayılarını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden IPARD programı kapsamında kırsal kalkınmaya sağlanan destekler devam ediyor.

IPARD kapsamında TKDK tarafından 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe sağladığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bir kısmı ulusal fonlardan oluşan IPARD Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibeleri kapsamında, son 8 yılda 14 binden fazla projeye 4 Milyar TL hibe desteği sağlandı. Bu hibeler ile kırsalda 10 milyar TL’lik yatırım hayata geçirilirken, 60 bin yeni istihdam oluşturuldu” dedi.

Bu yıl, toplam 310 milyon avroluk başvuru hibe çağrısına çıkıldı

Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, 2019 yılında TKDK üzerinden IPARD-II kapsamında toplam 310 Milyon Avro bütçeli (2 milyar TL) 5. ve 6. kırsal kalkınma başvuru çağrılarına çıkıldığını söyledi.