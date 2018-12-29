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79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 04:39 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yatalak şekilde yakınlarının yardımıyla hayatını sürdüren 79 yaşındaki Zeynep Alaç için ağır engelli olmadığını gösteren rapor verilmesi ailesinin tepkine neden oldu.

Başta kemik erimesi, denge bozukluğu, Alzheimer, konuşamama gibi bir dizi hastalıkla mücadele eden Zeynep Alaç yatağa bağlı şekilde hayatını sürdürüyor.

YATAĞINDA SAĞA SOLA BİLE DÖNEMİYOR

Yatağından kalkamayan yaşlı kadın ne konuşabiliyor ne de çevresinde bulunanları tanıyor. Yatağında sağa sola dönememesinden dolayı vücudunda yaralar çıkan Zeynep Alaç yemek de yiyemediği için mama ile besleniyor.

EVDE BAKIM ÜCRETİ İÇİN HASTANEYE GİTTİLER

Yaşlı kadın için evde bakım ücreti bağlanması maksadıyla yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Zeynep Alaç'a "Ağır engeli yok yüzde 49 sağlık kurul raporu" verilince duruma yakınları tepki gösterdi.

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"BASTONLA YÜRÜSÜN!"

Zeynep Alaç'ın hiçbir yaşam fonksiyonunu tek başına yerine getiremediğini belirten eşi Kamil Alaç, "Eşimin hali bu. Biz Kadirli Devlet Hastanesine rapor için gittik. Eşime yüzde 49 rapor verdiler. Bu kadın geleni gideni bilmiyor. Yemek yemek için elini kaldırıp ağzına dahi götüremiyor. Yatakta sadece gözleri açık öyle yatıyor. Derdini anlatamıyor. Sağa sola dahi dönemiyor. Hal böyle iken ağır engelli değil, kendi işini kendi görür sadece baston ile yürüsün deyip bize bu şekilde rapor verdiler. Doktorlar eşimin bu halini gördü. Buna rağmen yüzde 49 rapor verdiler. Yanlışlık varsa dahi ben bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Gelsinler eşimi evde görsünler. Bakalım kendi işini bu kadın nasıl görecek. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Kadirli rapor yatalak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
suriyeliler varken TÜRKlere bakmazlar
Benim de annem parkinsonizm (SPS) hastalığından dolayı yürüyemiyordu. Muğla Üniversitesi hastanesinde heyete girdi. Nüroloji doktoru Dr. Ayşe Özlem AKGÜN annemin bir seyı yok elleriyle yemek yiyebiliyor yuruyemesede kendini bakabilir diyerek rapor vermemişti. aynı üniversitede başka doktora gittiğimizde annemin çok hasta olduğunu söyleyerek heyet raporunu vermişti. Size tavsiyem başka bir doktora gitmelerı. Özellikle dalında uzman hastalıkları bilen bir doktora gidin. O zaman rapor alabilirsiniz.
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