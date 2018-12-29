79 yaşındaki yatalak kadının rapor dramı! Ailesi isyan etti

Başta kemik erimesi, denge bozukluğu, Alzheimer, konuşamama gibi bir dizi hastalıkla mücadele eden Zeynep Alaç yatağa bağlı şekilde hayatını sürdürüyor.

YATAĞINDA SAĞA SOLA BİLE DÖNEMİYOR

Yatağından kalkamayan yaşlı kadın ne konuşabiliyor ne de çevresinde bulunanları tanıyor. Yatağında sağa sola dönememesinden dolayı vücudunda yaralar çıkan Zeynep Alaç yemek de yiyemediği için mama ile besleniyor.

EVDE BAKIM ÜCRETİ İÇİN HASTANEYE GİTTİLER

Yaşlı kadın için evde bakım ücreti bağlanması maksadıyla yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Zeynep Alaç'a "Ağır engeli yok yüzde 49 sağlık kurul raporu" verilince duruma yakınları tepki gösterdi.

"BASTONLA YÜRÜSÜN!"

Zeynep Alaç'ın hiçbir yaşam fonksiyonunu tek başına yerine getiremediğini belirten eşi Kamil Alaç, "Eşimin hali bu. Biz Kadirli Devlet Hastanesine rapor için gittik. Eşime yüzde 49 rapor verdiler. Bu kadın geleni gideni bilmiyor. Yemek yemek için elini kaldırıp ağzına dahi götüremiyor. Yatakta sadece gözleri açık öyle yatıyor. Derdini anlatamıyor. Sağa sola dahi dönemiyor. Hal böyle iken ağır engelli değil, kendi işini kendi görür sadece baston ile yürüsün deyip bize bu şekilde rapor verdiler. Doktorlar eşimin bu halini gördü. Buna rağmen yüzde 49 rapor verdiler. Yanlışlık varsa dahi ben bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Gelsinler eşimi evde görsünler. Bakalım kendi işini bu kadın nasıl görecek. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

