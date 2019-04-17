Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılacağı "7'nci Dini Yayınlar Kongresi" İstanbul'da başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) 19-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek "7'nci Dini Yayınlar Kongresi", Erbaş'ın cuma günü saat 09.30'da katılacağı açılış oturumuyla başlayacak.

"Gençliğe Yönelik Yayıncılık" başlığıyla düzenlenen kongre, açılış oturumunun ardından panelle devam edecek.

Kongrede 3 gün boyunca "Gençlik Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi", "Gençlere Yönelik Dini Yayıncılık", "Gençlik Yayıncılığında Sorunlar", "Gençliğe Yönelik Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi" konu başlıkları çeşitli yönleriyle ele alınıp müzakere edilecek.

Yayınevleri ve sivil toplum kuruluşlarının takip edeceği, 20 tebliğci ve 10 müzakerecinin sunum yapacağı kongre, 5 öğrencinin katılacağı "Gençlik Oturumu"nun ardından "Değerlendirme Oturumu" ile sona erecek.

Kaynak eserlerden mesleki eserlere, halk kitaplarından çocuk kitaplarına farklı kategorilerde çalışmalar yaparak, toplumun bütün kesimlerine ulaşmayı hedefleyen Diyanet İşleri Başkanlığı kongreyle yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca yayın hizmetleri için kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni projeler üretmek, konunun uzmanlarından istifade etmek, kendi bilgi ve tecrübelerini özel sektörle paylaşarak dini yayıncılık alanındaki gelişmelere katkı sağlamayı da hedefliyor.

