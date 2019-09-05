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7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

BURSA'da yurt inşaatında çalışan Adem Türk (20), vinçle çıkarılan malzemeleri boşalttığı 7'nci kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da yurt inşaatında çalışan Adem Türk (20), vinçle çıkarılan malzemeleri boşalttığı 7'nci kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan yurt inşaatında meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Adem Türk, vinçle 7'nci kata çıkarılan inşaat malzemelerini boşaltmaya başladı. Ancak bir anda dengesini kaybedip, düştü. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Türk'ün öldüğünü öğrenen arkadaşları sinir krizleri geçirdi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adem Türk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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