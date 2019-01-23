7'nci kattan ölüme atladı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Barbaros Y. (35) yaşadığı 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Barbaros Y., yaşadığı evin balkonundan atladı. 7'nci kattan toprak zemine düşen Ahmet Barbaros Y.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Barbaros Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçiren Ahmet Barbaros Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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