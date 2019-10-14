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7’nci nesil iPad’ler n11.com'da satışa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Apple'ın 7’nci nesil iPad’leri, 2 bin 399 TL’den başlayan fiyatlarla n11.com’da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı 7’nci nesil iPad’leri, n11.com’da müşterilerin hizmetine sunuldu. 10,2 inç ekranı ve 483 gram hafifliğiyle, bir bilgisayara eşit performans sergileyen Apple Türkiye garantili ürünler, n11.com’un sepette ek indirim kampanyası kapsamında 2 bin 399 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarını bekliyor.

n11.com açıklamasına göre, dünyanın lider teknoloji şirketlerinden Apple’ın, Kaliforniya'da düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPad ailesinin 7’nci nesil üyeleri n11.com’da satışa sunuldu.

Önceki modellere kıyasla ekran boyutu büyütülen 7’nci nesil iPad, 10,2 inç retina ekranıyla ön plana çıkıyor. Tam boy akıllı klavye ve çoklu görev yetenekleri gelişmiş iPadOS’in yeni özellikleriyle desteklenen ürün, kullanıcısına yeni bir bilgisayar deneyimi vadediyor.

7’nci nesil iPad’ler 10,2 inç LED arkadan aydınlatmalı çoklu dokunmatik ekranlarında inç başına 264 piksel yoğunlukta 2160x1620 çözünürlük sağlıyor. Parmak izine dayanıklı ekranlar 500 nit parlaklığa erişebiliyor. 8 MP arka kameralı cihazın 1,2 MP çözünürlüğünde bir de FaceTime HD kamerası bulunuyor.

- 4K video ve yoğun grafik değerli oyunlar daha keyifli hale geliyor

Yeni iPad, geliştirilmiş kalem desteğiyle kolayca bir not defterine veya bir tuvale dönüştürülebilirken, cihaza takıldığı anda çalışan akıllı klavye uyumluluğuyla kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. 10 saatlik pil ömrüne sahip 7’nci nesil iPad’in A10 Fusion çipi sayesinde 4K video ve yoğun grafik değerli oyunlar keyif haline geliyor.

32 ile 128 GB’lık iki farklı depolama kapasitesiyle satışa sunulan 7’nci nesil iPad’ler, 2 bin 399 TL ve 3 bin 99 TL’den başlayan fiyatlarla n11.com’da kullanıcıları bekliyor.

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