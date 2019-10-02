7’nci Sinemasal Film Festivali, Doğu Anadolu etabında 30 bin çocuğa ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen 7’nci Sinemasal Film Festivali bu sene ‘Doğu Anadolu’ etabını tamamladı. Festival kapsamında Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari’de 30 bin çocuk ve ailesi gerçek sinema deneyimi yaşadı.

Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturan Sinemasal Film Festivali, 2013 Güneydoğu Anadolu, 2014 Karadeniz, 2016 Akdeniz, 2017 İç Anadolu, 2018 Avrasya (Marmara & Ege) etaplarının ardından 16-27 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen ’Doğu Anadolu’ etabını da başarıyla tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen 7’nci Sinemasal Film Festivali, Doğu Anadolu etabı kapsamında Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerinde, ulaşılması en zor dağ köylerinde, kasabalarda ve beldelerde yaşayan çocuklarla buluştu. 12 gün süren festivalde, önceki yıllara nazaran rekor bir katılım ile 30 bin çocuk ve ailesine ulaşıldı.