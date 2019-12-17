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7’nci yılında 7 bin gülümseme

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:22 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de ilkokul öğrencilerine, Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/GÖMEÇ(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de ilkokul öğrencilerine, Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki Ulubeyler İlkokulu’ndaki öğrencilerle buluşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, Gömeç İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım İncel ile Edremit İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan da miniklerin sevincine ortak oldu. Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Topluluğu öğrencilerinin de gönüllü olarak yer aldığı projede miniklerin yüzleri boyanırken, çeşitli oyunlar oynandı. UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı yaptığı açıklamada, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmaların ön planda olduğunu ifade ederek, “Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizden biri olan 'Kardeşim Üşümesin' ile 6 yılda 6 bin gülümsemeye şahit olduk. Bu yıl yine gururla hayata geçirdiğimiz projemizle yalnızca hizmet bölgemizde değil Hatay’dan Kars’a, İzmir’den Van’a kadar birçok okulumuza el uzatıyoruz” dedi.

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz de, projenin bütün herkese örnek nitelikte bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, firma yetkililerine teşekkür etti.

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