8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları

Sevgili Koçlar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle evlilik başta olmak üzere, iş ortaklığı, finansal durum ve kariyer hayatınızla ilgili konularda tekrar bir gözden geçirme, karar vermeden önce duruma iyice bakma yönünde önem taşıyor. Evet Yeniay, yenilik deriz ama bu Yeniayda biraz önce saydığım konularda hayati bir karar vermek doğru olmayacak. Bu Yeniayın geri hareketle örtüşmesinin aslında önemli bir faydası var. Böylece beraberliğin hayatımızdaki etkisini, önemini kavrayacağız. Bir test gibi düşünebiliriz. Ne kadar güçlü, ne kadar güvenilir ve göze çarpan önemli noktalar nedir? Bunlara bakacağız. Böylece yanlış bir karar vermeyeceğiz. Yeni bir ilişkiye başlamışsak, çok daha özenli ve dikkatli olacağız. Her yönüyle karşımıza çıkan kişiye bakacağız. Evlilik, boşanma konularını bir daha gözden geçireceğiz. Kontrat, sözleşme, ortaklıklar, iş hayatımızı ilgilendiren meselelerde ilerleme sağlayamadığımızda bunu olumsuz görmeyiniz. Çünkü bazen hayat bizi bir yanlıştan korur veya bir güzelliğin kıymetini daha iyi anlamamız için bize zaman tanır. Bu açıdan bakmak hakikaten faydalı olacaktır.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında, Merkür Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Kredi başvuruları veya yatırımlar, mali hesaplar, beklenen destekler, hisseli paralar, eş ve iş ortağınızla finansal ilişkinizden, yükümlü olduğumuz ve altına imza attığımız belgelere kadar geniş bir alanda odaklanacağız ve yine dikkatlice gözden geçireceğiz. Birlik ve bütünlük içinde hareket ediyor muyuz, ilişkimiz ve iş ortaklıklarımızda ne gibi sorunlar var ve her iki taraf da bir arada olmaktan dolayı memnun mu diye duruma bakacağız. Tabii ki, çıkarlarımızı gözettiğimiz için susabiliriz. Ancak sorunlar varsa bunların da ele alınması ve yüzleşmede bulunulması gerekir. Birbirinizden farklı yönleriniz, düşünceleriniz, hayata bakış açınız olabilir. Fakat bütün bu farklılıklar eğer dengeli ve sağlıklı ve ortaklaşa hareket etmenin önüne geçiyorsa tabii ki problem yaratır. Birbiriniz üzerinde maddi-manevi-cinsel-finansal anlamda baskı uygulamanıza neden olabilir. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Boğalar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Bu nedenle çalışma hayatınız, sağlıkla ilgili konular, ilişkiler, iş ortaklıkları gibi meselelerin tekrar ele alınmasında, bir daha gözden geçirilmesinde yarar var. Bu Yeniayda iş şartlarına bakacağız. Hakkımız olanı alıyor muyuz, imkanlar uzun vadeli mi, bizi tatmin ediyor mu, yoksa yorucu ve bir o kadar keyifsiz mi? Sağlığımızla ilgili şikayetlerimizi aksatmadan doktora göstereceğiz. Yarım kalan işlerimizi bitireceğiz. Yeni işe girmişsek, birlikte çalıştığımız kişilerle ilişkimiz ne durumda, memnun muyuz, alışabildik mi diye analiz edeceğiz. Aslında bu Yeniay, gayet faydalı. Tamam geri hareket nedeniyle işler yavaşlıyor, istediğimiz gibi ilerlemiyor ancak yanlış, hatalı, eksik, yararsız, yararlı olan her şey göze görünüyor ve biz bunların farkına vararak önlem alıyoruz. Bir fırsatla karşılaştığımızda hemen atlamıyoruz. Enine boyuna inceliyoruz. Sağlıklı ve düzgün bir ilişki nasıl olur, partnerimizde, iş ortağımızda aradığımız kriterler nedir, bunları da gözden geçiriyoruz. Yasal haklarımızı, sosyal güvencemizi, aşk hayatımızı sorguluyor, en doğru kararı vermek için artı ve eksileriyle duruma bakıyoruz. Önümüzdeki bir aylık süreç bu açıdan çok önemli. Olumsuz düşünmek yerine, bunları tespit edeceğimiz için sevinmeliyiz.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında karşıt burcunuz Akrepte ilerleyecek Merkür, evlilik, uzun süren ilişki, bizden farklı görüşte olan kişilerle ilişkilerimiz, finansal ve ilişki anlamındaki kanuni davalar, başkalarıyla olan her türlü anlaşma ve yasal konular üzerinde yeniden duracağız. Bu kişilerle aramızdaki ilişkinin hayatımızdaki önemi üzerine düşüneceğiz. Biz ilişkilerimize nasıl yaklaşmaktayız, ortaklaşa bir hayat sürdürüyorsak, uyum ve uyumsuzluklarımız nelerdir? Veyahut bir ilişkiden neler bekliyoruz, neye göre seçimlerde bulunuyoruz? Bunlara bakmamız gereken zamandayız. Eğer beraberliğimizde problemler varsa, bu süreçte zorlanabiliriz. Karşı taraf kendi bakış açısıyla durumları ele alırken bizim buna anlayış göstermemiz zor olabilir. İster istemez bu beraberliği sorgulama ihtiyacı duyabiliriz veya partnerimiz, iş ortağımız da aynı şeklide davranabilir. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Yengeçler, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte ailemiz, evlilik, çocuklar, aşk hayatımız, geleceğe dönük kararlarımızı ele alacağız. Yeniayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta gerilediği için, geçmişe dönük meseleler tekrar önümüze gelebilir. Biz bunlarla ilgilenmek durumunda kalırız. Mevcut duruma bir bakarız. Eksiklerimizi, yapacaklarımızı kendi içimizde bir süzgeçten geçiririz. Evlenmeyi düşünüyorsak partnerimizi, yaşayacağımız yeri, aile yapımızı gözden geçiririz. Bir ev almayı, bir yere taşınmayı planlamışsak, şimdi tekrar bu kararı her yönüyle inceleriz. Aslında geri hareketle örtüşen Yeniaylar, yeni kararların uygulanmasına engel koysa da, gayet faydalıdır. Sizi bir yanlıştan koruyabilir. Önceden fark etmediğiniz, belki acele veya pasif kaldığınız noktaların aydınlanmasını sağlar. Çocuk sahibi olmak veya çocuklarınızın geleceğiyle ilgili planlara farklı bir açıdan bakılır. Bu gözden geçirişler, önümüzdeki Kasım ayının ortasında Venüsün tekrar düz seyre geçmesiyle bir saat gibi işlemeye başlar. Arzu edilen adımlar atılır. O zaman şimdi sakin olalım, aceleye getirmeyelim, yavaşlamayı da hayrımıza görelim.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Aşk hayatımız, çocuk sahibi olma veya çocuğumuzla ilgili konular yine önemini koruyacak. Düşüncelerimizi çoğu zaman dışa karşı, gizleme gereği duyabiliriz. Bu üzülmemek veya tanımadığımız kişilere karşı bir güvenlik önlemidir. Gayet yararlı buluyorum. Bu süreçte aşk hayatımızla ilgili sorunları mutlaka gerçekçi bir şekilde ele almak gerekir. Denetimde bulunmak, her şeyin bizim istediğimiz şekilde olması için ısrar etmek bu süreçte sakıncalıdır. Bu süreçte canımızı sıkan mevzular olduğunda, sözlerimize dikkat edelim. Bazen elde olmadan sarf edilen sözler, sonradan pişmanlık yaratabilir. Problemleri çözmenin yolu, onlara neden olan şartları, noktaları gözden geçirmekle mümkündür. Bunları tedavi etmek lazım, yoksa kendi kendimizi üzebiliriz Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Başaklar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, kazanç anlamındaki girişim ve planların, eğitimden iş hayatına kadar düşünülen her türlü yenilik kararlarının gözden geçirilmesini sağlayacak. Neden bu gözden geçirmeye ihtiyaç var? Çünkü bu yeniayın yöneticisi Venüs, iki ayrı burçta geriliyor. Sizler için bu yeniden bakmak ve yeni yollar, formüller, çözümler bulmak yönünde olumludur. Yeniay zaten kendi içinde bir karar sürecidir. Şimdi geri hareketlerle bu karar süreci uzuyor. Böylece yanlıştan korunmuş, en doğruyu bulmuş olacaksınız. Tabii ki biraz durgunluk, elinizdekine göre ihtiyaçları almak, deyim yerindeyse yorgana göre bacağınızı uzatmak vaktidir. Bu sizi rahatsız etmesin. Bazen hayat bir mola süreci tanır bize. Daha önce fark etmediğimiz noktaları aydınlatır ve görmemizi sağlar. Bu Yeniay da aynen bu şekilde finansal konulara açıklık getiriyor. Yapılacak işler, atılacak adımlar doğru mudur yoksa daha farklı bir yol izlenmeli midir bunları tespit edeceğiz. Sakin olalım, ekonomik düşünelim, gereksiz harcamalardan kaçınalım. Kasım ortasına bir gelelim dostlarım. Aceleyle karar vermeyelim.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Merkür, aile hayatı ve evinizle alakalı evi konularda, yerleşim alanıyla ilgili mali konuların yine önemli olduğunu işaret ediyor. Eğer ailede bir sorun yaşanıyorsa bu dönemde Aslanlar, düşüncelerini, hislerini pek belli etmezler. İçe yönelerek muhasebede bulunurlar. Güçlü olmak, kontrolü elde tutmak arzunuz ön plandadır. Eğer üzerinizde baskı uygulayan bir eş, anne-baba-kardeş-evlat varsa bu kişilerle aranızda inatlaşmalar devam edebilir. Oysaki her türlü paylaşımın, meselenin mutlaka birlikte ele alınması gereken zamandır. Akıllıca hareket etmek ve ileriye dönük düşünmek gerekiyor. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Teraziler, 9 Ekim saat 06:47 burcunuzda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçta gerilemesi nedeniyle, kişisel değerleriniz, kendinize gösterdiğiniz özen, sağlığınız, ailenizle ilişkiniz, yuvanız ve finansal konuların tekrar gözden geçirilmesi, doğru tespitler için bekleme süresi anlamına geliyor. Bu durgunluk veya içe çekiliş sizi yıldırmasın, olumsuz düşündürmesin. Çünkü geri hareketler aslında daha sonra pişmanlık duyacağımız kararların önüne geçebilir. Şimdi kendimize bir bakacağız. Biz neler istiyoruz, nasıl bir adım atmaktan yanayız, sıkıntılarımız nedir, arzu ettiğimiz nedir, bunlar yararlı mıdır, gerekli midir tekrar bir tespitte bulunacağız. Böylece değişim ve düzeltmeler için vakit kazanmış olacağız. Evet bu Yeniay, zaman kazandıracak size. Şu sıralarda parasal konularda, ortaklık, ilişki ve sözleşmelerde aceleci olmamak gerekiyor. Uygun bir zamanda değiliz. İlerleme sağlamak kolay değil. Yerleşim yeriniz, ailenizle ilgili değişim ve yenilikler maddi gücümüze göre ele alınmalı, şuradan şu gelir gibi ucu açık olasılıklarla yola çıkılmamalıdır. Kendinizde yapacağınız fiziki yenilik ve değişimler için henüz erken. Şu süreci bir geçirelim. 16 Kasım tarihinde Venüs burcunuzda düzeldiğinde her şey kendiliğinden yoluna girecektir. Sabırlı olalım.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda ilerleyecek. Yakın çevremizle olan ilişkilerimiz, eğitim ve iş hayatımız, kariyer yaşantımız ve toplum içindeki yerimizle alakalı her durumu yine derinlikli bir şekilde gözden geçireceğiz. İşimizde güçlü olmak, girişimlerimizde başarılı olmak, birilerinin önüne geçmek, güçlü olmak arzusu ön planda olacaktır. Zihin gayet keskin, hızlı ve güçlü çalıştığı için, görünenle, sahip olunanla yetinmek kolay değildir. Bazen sözlerimiz bir iğne gibi batıcı olabilir. Ancak bu dostluğundan, size olan davranışlarından arkadan dolap çevirdiğini düşündüğünüz kişilere yöneliktir. Ser verip sır vermezsiniz. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Merkür, parasal konuları derinlikli bir şekilde gözden geçirmemizi sağlıyor. Çıkarlarınızı öne alabilirsiniz. İnsanları nasıl etkileyeceğinizi, kimden ne gibi yararlar elde edebileceğinizi, doğru yatırımlarda bulunacağınızı hesap edersiniz. Kaynaklarımızı değerlendirme biçimimiz, fiziksel ve ruhsal sağlığımız, yeniliklere olan bakış açımız, eğitimden iş hayatına kadar olan meseleler bu süreçte önemli olacak. Öyle pek ılımlı düşünmemiz mümkün değil. Hesabımızı iyi biliriz. Risk altına girmekten çekiniriz. Çünkü kaybetmek istemeyiz. Ne kazanıyorum, ne kaybediyorum diyerek ilişkilerimizi gözden geçiririz. Bir adım atmadan önce, bu adımın her anlamda analizini yaparız. Hele değerlerimize biri laf etsin veya bizi zor duruma düşürsün, hemen gardımızı alır, gerekeni yaparız. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz. YORUM YAP

Sevgili Akrepler, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, gizli ilişkiler, ilişkide yaşanan problemler, sizi rahatsız eden durumlar, fiziksel ve ruhsal anlamda şikayetler, sanatsal çalışmalar, yarım kalan işlerle ilgili her şeye yeniden bakmak demektir. Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Sizin burcunuzdaki gerileme, kişisel değer yargılarınızı test ediyor. Belki gizli bir ilişkiniz var ve bunun bilinmesini istemiyorsunuz. O zaman bu Yeniayda bu beraberliği artı ve eksileriyle ele alın. Size ne gibi yararı var, ne gibi zarar yaşatır. Duygularınızdan emin misiniz yoksa yanlış bir karar mı veriyorsunuz. Yeniayın burcunuzdaki Venüs geri hareketiyle örtüşmesi, bu dönemde bazı gelişmelerin sizi rahatsız etmesine, koşulların değişmesine veya sizin duygularınızdan emin olmamanıza sebep olabilir. Ben bu süreci birçok şeyin farkına varmanız, geçmişi şöyle bir düşünüp, yeniden ele almanız açısından olumlu görüyorum. Henüz bir şeyler yerine oturmuş değil. Yarım kalan işlerin, soru işaretli ilişkilerin, sağlıksız gidişatın mutlaka analiz edilmesi gerekiyor. Bugünlerde yapacağınız bu analizler, ölçüp tartmalar, 16 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde oldukça işinize yarayacaktır. İşte o zaman duygularınızdan, planlarınızdan, kararlarınızdan emin olacaksınız. Şimdi şapkamızı önümüze koyup bakma vaktimizdir.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Mali konular, bütçeyle alakalı meseleler yine önemini koruyor. Dostu ve düşmanı bilmek isteyeceğiz. İster özel hayatımız ister iş ortaklığımız veya mesleki konularda olsun fark etmez, düşüncelerimizi, planlarımızı kimseyle paylaşmaya, konuşmak istemeyebiliriz. Çıkarlarımızı önemseriz. Bir takım sıkıntılarımıza nasıl bir çözüm bulacağım diye endişeleniriz. Bu hallerin tümü aslında psikolojik ve fiziksel anlamda bizi yorar, kimi zaman sırf bu yüzden gözlerden uzak kalırız. Bu gözden uzak halimiz, bir iş üzerinde araştırma, çalışma, kafayı yorma, odaklanma anlamında yararlıdır aslında. Böylece dağılmadan çalışabiliriz. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Durum böyle olunca, bizler de kariyer planlarımızı, mevcut işlerimizi, aksayan her şeyi gözden geçiriyoruz. Bu aslında gayet faydalı bir mola ve test sürecidir. Duruma bakılır, yarım kalan işler bitirilir, proje ve planlar için çalışılır, eksikler tamamlanır. Belki hızlı ilerlemek, birilerine bir şeyler ifade etmek, uyum sağlamak, ılımlı davranmak kolay olmayabilir. İçimize döneriz, kimsenin ne düşündüğümüzü bilmesini istemeyiz. İş ilişkilerinde politik tarzda hareket ederiz. Sanki idare ediyormuşuz gibi, ortama ayak uyduruyormuşuz gibi yaparız. Zaten doğrusu da budur. Eğer sorunlara yeni ve sağlıklı çözüm bulmak istiyorsa, bu Yeniay ve geri hareketler işinize yarayacaktır. Hatta öyle gelişmeler olur ki, daha önce fark etmediğiniz her şey gözünüze görünür. İş değiştirme veya işinizle ilgili görüşmeler bu süreçte tekrar ele alınmalıdır. Karşınıza çıkan olumlu bir teklif bile olsa, her yönüyle ele alınmalıdır. Bu sizi yanlış bir karar vermekten korur. Kasım ortası itibariyle düz seyre geçen Venüs, iş hayatı, aşk ve kişisel tüm girişimlerin sağlıklı şekilde düzenlenmesini ve yeni bir adımın atılmasını sağlayacaktır.