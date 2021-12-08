HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

08.12.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Aydın Kuşadası Körfezi'nde geçtiğimiz gün 05.08 sıralarında 3.7 büyüklüğünde ve 7.00 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından aktarıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Geçtiğimiz gün İzmir Torbalı'da 07.27 sıralarında 3.1 büyüklüğünde 5.5 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Anahtar Kelimeler:
kandilli rasathanesi

En Çok Okunan Haberler

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Güçlü yaptırımlar masada! Kritik görüşme sonrası açıklama

Güçlü yaptırımlar masada! Kritik görüşme sonrası açıklama

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Söylenen başka görünen başka! Onlarca atla birlikte yakalandı

Söylenen başka görünen başka! Onlarca atla birlikte yakalandı

Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti

Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.