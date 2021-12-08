8 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Aydın Kuşadası Körfezi'nde geçtiğimiz gün 05.08 sıralarında 3.7 büyüklüğünde ve 7.00 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından aktarıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Geçtiğimiz gün İzmir Torbalı'da 07.27 sıralarında 3.1 büyüklüğünde 5.5 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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