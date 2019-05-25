8 asırlık Kur'an'a ramazanda yoğun ilgi

Tokat Müzesinde sergilenen 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim'e ziyaretçiler ramazan ayında daha fazla ilgi gösteriyor.

Tokat Müzesi Müdür Vekili Hayati Gönültaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerinde sergilenen el yazması Kur'an-ı Kerim'in 1191 yılına ait olduğunu bildiklerini söyledi.

El yazması eserin Malazgirt zaferiyle Türklerin Anadolu'yu yurt edişinde yazılan ilk ve o dönemden bugüne ulaşan tek el yazması Kur'an-ı Kerim olduğunu düşündüklerini dile getiren Gönültaş, "El yazması anlamında Anadolu'nun çok önemli eseridir. Böyle bir eser, Türkiye'de başka bir müzede bulunmamaktadır." dedi.

Eserin, 2010 yılında satın alma yoluyla Tokat Müzesine kazandırıldığını belirten Gönültaş, şöyle devam etti:

"Konya'daki restorasyonundan sonra 2011 yılından itibaren burada sergileniyor. Ünik eser anlamında da çok önemlidir. Tokat ve Niksar'da ilk kez kurulan Yağıbasan Medreseleri için yazıldığı düşünülmektedir. Çok önemli özellikleri bulunuyor. Bunlardan biri, 162'nci sayfasında ketebesi bulunmasıdır. Burada, eseri yazan kişinin özelliklerinden bahsedilmektedir. Satır altı meali de bulunmaktadır."