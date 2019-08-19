8 asrı aşkın süredir devam eden etkinliğe, rengarenk davet

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 8 asrı aşkın süredir düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması'nın 846'ncısı, bu yıl 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik öncesinde çobanlar, rengarenk boyadıkları koyunlar ve kangal köpekleriyle yürüyüş düzenleyerek, vatandaşları etkinliklere davet etti.

Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırı aşkın süredir düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması'nın 846'ncısı, bu yıl 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çal Kaymakamlığı ve Çal Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik öncesi, vatandaşları programa davet etmek için yürüyüş yapıldı.

Çobanlar, Bayramyeri Meydanı'nda başlayıp, Delikliçınar Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, rengarenk boyadıkları koyunları ve kangal köpekleriyle katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, ilçede ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekerken, çobanlar yürüyüş esnasında davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı.

'EN AZ 25 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ'

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, 24-25 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan etkinliklere tüm vatandaşları davet ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Asırlardır süren bu geleneği, gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Sudan koyun Atlatma Yarışması ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kültürü yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Bu gelenek, Çal'ın ve Denizli'nin bir Türk toprağı olduğunu gösteren en önemli etkinliklerden birisidir. Önümüzdeki yıllarda, farklı illerden çobanların da katılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar 52 Çoban yarışmaya katılmak için bize başvurdu. Geçtiğimiz yıl 17 bin kişi etkinliklerimize katıldı. Bu yıl en az 25 bin kişinin katılmasını bekliyoruz."