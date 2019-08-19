8 asrı aşkın süredir devam eden etkinliğe, rengarenk davet

'EN AZ 25 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ'

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, 24-25 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan etkinliklere tüm vatandaşları davet ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Asırlardır süren bu geleneği, gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Sudan koyun Atlatma Yarışması ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kültürü yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Bu gelenek, Çal'ın ve Denizli'nin bir Türk toprağı olduğunu gösteren en önemli etkinliklerden birisidir. Önümüzdeki yıllarda, farklı illerden çobanların da katılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar 52 Çoban yarışmaya katılmak için bize başvurdu. Geçtiğimiz yıl 17 bin kişi etkinliklerimize katıldı. Bu yıl en az 25 bin kişinin katılmasını bekliyoruz."

