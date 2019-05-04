MERSİN (AA) - Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına Mersin'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Daraba Film Medya Event ortaklığıyla Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da, düzenlenen 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin galası yapıldı.

Usta yönetmenin eşi Deniz Türkali, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin 8. kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atıf Yılmaz'ın Türk sinemasının en genç yönetmenlerinden birisi olduğunu anımsatan Türkali, "Çok genç bir sinemacı olarak aramızdan ayrıldı. Şimdi genç sinemacılara onun adına ödül verilmesi harika bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da kültürleri yok olan milletlerin yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Bu çağın en büyük hastalıklarından birinin dışa özenme olduğuna dikkati çeken Çamsarı, "Biz kendi kültürümüzü kendimiz anlatacak, kendimiz geliştirebilecek şekilde ne yapabiliriz düşüncesiyle bu festivale çok önem verdik. Elimizden geldiğince bundan sonraki yıllarda da bunu yürütmeye çalışacağız." dedi.