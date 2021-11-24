“8 Ay ile 18 Yaş Arası Çok Ağır Corona Vakalarına Baktım”

Amerika’da Corona virüsü vakaları çocuklar arasında yüzde 32 arttı. Bu uyarı Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Birliği’nden.

Sadece 11 Kasım ve 18 Kasım haftalarında 140 bin çocuğun testi pozitif çıktı. Bu, Corona virüsü salgının ilk dönemlerinde bilinenin aksine çocuklar için de ciddi tehdit anlamına geliyor.

VOA Türkçe yayınına katılan ve ABD’de çocuk hastalıkları ve enfeksiyon uzmanı olarak görev yapan Dr. Güliz Erdem bu bilgiyi kendi tecrübeleri ışığında doğruluyor: “Pandeminin ilerleyen aylarında gördüğümüz çocukların da çok ciddi bir biçimde etkilenebileceği, çok hasta olabileceği, gеnе tabii yaşlı erişkinlere göre bu oran çok daha az. Bir başka önemli konuysa; çocuklar çok aktif ve çocuklar virüsü alıp yaşayabiliyorlar, başkalarına da verme ihtimali erişkinlerden daha fazla.”

Ohio’nun Colombus kentindeki Nationwide Children’s Hastanesi’nde enfeksiyon uzmanı olarak görev yapan Dr. Erdem, pandeminin başından itibaren çok sayıda çocuğun acil olarak hastaneye geldiğini ve yoğun bakımda tedavi gören çocuk Corona hastalarının çok büyük çoğunluğunun aşılanmamış olanlar olduğunu belirtiyor.

“Çocuklar da COVID’i çok ağır geçirebiliyor”

Erdem, Corona virüsünün bulaştığı çocuklarda görülen çoklu sistem inflamatuarı olarak bilinen MIS-C hastalığına dikkat çekiyor: “Erişkinlerde pek sık görülmeyen bir tablo var çocuklar için, neyse ki çok yaygın değil ama kısa adı MIS-C diye bir tablo görüyoruz. Çocuklarda çok ağır geçiyor. Çocuklarda kalp iltihabı yapıyor, kalp yetmezliğine yol açıyor ve çok yoğun bir enflamasyon başlangıcı. Bu çocuklar çok hasta olabiliyorlar. Çoğu buna bağlı olarak çocuk ölümleri gördük. Ben 8 aydan 18 yaşa kadar çok ciddi hastalık geçiren hastalara baktım ve ben yalnız değilim bu işi yapan. Anne olarak, çocuk doktoru olarak yapabileceğimiz en iyi şey çocukların aşılanması.”

“Aşıların kalp kası iltihaplanmasına yol açması düşük bir ihtimal”

Çocuklarını aşılatma konusunda tereddüt yaşayan anne babaların bir kısmının da endişe duyduğu, aşının yan etkilerinden biri olarak bilinen miyokardit yani kalp kası iltihaplanması konusunda düşüncelerini sorduğumuz Dr. Güliz Erdem, çalıştığı hastanede bugüne dek aşı sonrası bu teşhisin konduğu sadece iki vaka gördüklerini söyleyerek, aşının önemine dikkat çekiyor: “Aşı olmadan miyokard olma ihtimaliniz 16 veya 20 kat daha fazla, hatta daha bile fazla. Çok ufak çalışmalara bakarak konuşuyorum. Olanlar genellikle 5- 11 yaş arası çocuk değil. Olan, bahsedilen vakaların hemen büyük bir çocukluğu, daha büyük yaşta erişkinliğe yakın dönemdeki çocuklarda çok daha kısa sürüyor. COVID’e bağlı görülen miyokardit yani kalp hasarı gelişmesi ile karşılaşırsanız çok daha hafif bir süreç. Yani olmuyor diyemeyeceğim ama olan iltihap, çok düşük bir ihtimal. Dikkate alınmayacak kadar düşük bir ihtimal olsa bile olağan iltihap çok daha zayıf, çok daha kısa süreli.

“Uzun COVID, ağır atlatanlarda daha sık görülüyor”

Peki uzun COVID olarak bilinen ve Corona virüsünü atlattıktan sonra bazı kişilerde görülen algılama, dikkat azalması, baş ağrısı, solunum sıkıntısı gibi semptomlar hakkında neler biliniyor?

“Daha çok semptomatik olarak COVID geçiren insanlarda daha sık görülüyor. Yani hiç hastalık hissetmediyseniz, “post COVID” geçirme ihtimaliniz biraz daha düşük. Yani aşı bu konuda çok daha önemli. Fazla hasta olmadan bile geçirirseniz uzun COVID geçirme ihtimaliniz var. Bunu önlemenin tek bildiğimiz yolu şu anda yine aşılama.”

Nationwide Children’s Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Güliz Erdem, uzun COVID olarak bilinen semptomların çocuk hastalarda yetişkinlerden daha farklı seyrettiğini şu sözlerle özetliyor: “Genellikle bu, erişkinliğe yakın dönemde, 12- 13 yaş üzeri çocuklarda oluyor ve şu anda tam olarak net bir tablo yok. Çocuklarda bizim gördüğümüz genellikle bu akciğer ve kalp bulgularını takip eden, çok nadir olarak da hafif semptomlar geçiren çocuklarda yorgunluk, baş ağrısı, solunum sıkıntısı gibi bulgular gözlüyoruz.”

