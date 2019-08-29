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8 ayda yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 42 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan düzensiz göçmen sayısının yüzde 42 artarak 158 binden 235 bine yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan düzensiz göçmen sayısının yüzde 42 artarak 158 binden 235 bine yükseldiğini açıkladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; ülkelerinde yaşadıkları iç karışıklık, savaş, ekonomik nedenlerden dolayı son dönemde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen sayısında artış yaşanıyor. Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmek isterken yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019 yılının ilk 8 ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 158 binden 235 bine yükseldi.

KARA YOLUNDA YAKALAMA ORANI ARTTI
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'yi düzensiz göçmenlerin geçiş güzargahı haline getirmemek için karada ve denizde aldığı güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Alınan bu tedbirler sayesinde 2019’da kara yoluyla Avrupa'ya yasa dışı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin yakalama sayılarında ciddi bir artış yaşandı. 2018 yılının ilk 8 ayında kara yoluyla Avrupa Birliği'ne (AB) ulaşan düzensiz göçmen sayısı 10 bin iken, 2019 yılının aynı döneminde bu sayı 4 bine düştü. AB'ye deniz yoluyla geçen düzensiz göçmenlerin sayısında ise cüzi bir artış yaşandı. 2018 yılının ilk 8 ayında 18 bin iken, 2019 yılında 24 bine ulaştı.

EDİRNE'DE YÜZDE 70 ARTTI
Türkiye’de yakalanan her 3 düzensiz göçmenden birinin yakalandığı Edirne, Avrupa’ya yasa dışı yollardan geçiş teşebbüslerinden en çok geçiş sağlandığı yer oldu. 2019 yılında Türkiye'de yakalanan 235 bin düzensiz göçmenin 68 bini Edirne'de yakalandı. Kolluk birimlerinin olağanüstü çabaları sayesinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Edirne'deki yakalamalar yüzde 70 arttı.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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