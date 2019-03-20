8 aydır yatağa bağımlı Batuhan'ın ailesinin isyanı

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA) DİYARBAKIR'da geçen Kurban Bayramı'nda bir parkta darp edildiği iddia edilen ve komaya girmesinin ardından yatağa mahkum olan 14 yaşındaki Batuhan Korkmaz İstanbul'da yaşam mücadelesi veriyor. Davanın delil yetersizliğinden kapandığını söyleyen annesi Halise Karaşin, suçluların bulunarak, cezalandırılmasını istiyor. Diyarbakır'da geçen kurban bayramı öncesi tıraş olmak için evinden çıkan 14 yaşındaki Batuhan Korkmaz, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parkta darp edildi. Parkta 'öldü' sanılarak hastaneye kaldırılan Batuhan, 8 aydır yatalak halde yaşamını sürdürüyor. Oğlunun sağlığına kavuşması için elinden gelen herşeyi yapan anne Halise Karaşin, evladının gözünün önünde her geçen gün eridiğini. dosyanın delil yetersizliğinden kapandığını söyüyor. Dosyanın kapanmasını kabul etmeyen Karaşin, üvey kızından yardım isteyerek Batuhan'ı olaydan 2 ay sonra tedavi için üvey ablasının İstanbul Esenler'deki evine getirdi.Burada yaklaşık 6 aydır yatağa mahkum şekilde tedavisi devam eden Batuhan Korkmaz, annesi tarafından boğazından boru yardımıyla beslenerek yaşam mücadelesini sürdürüyor.

"BERBERE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI" Ölüm haberini aldığı anı anlatan anne Halise Karaşin,"Geçen sene bayram arifesinde çocuğum berbere gitmek için çıktı evden. Daha sonra bir türlü haber alamadım kendisinden. Kendi imkanlarımla gece yarısı kalktım çocuğumu aradım. Herhangi bir izine rastlayamadım. Daha sonra 155'i aradım ve çocuğumun yaşını, cinsiyetini verip haber verilmesini bekledim. Saat gece 01.30'dan sonra çocuğumu daha fazla aramaya çıkamadım. 3 saat sonra Diyarbakır Çocuk Şube'den bir telefon geldi. Batuhan Korkmaz'ın nesi olduğumu sordu. Annesi olduğumu söyledim.' Batuhan Korkmaz ölü bulundu' diye söylediler. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde çocuğumu yoğun bakıma almışlar. Çocuğum ilk gittiğimde ölü değildi, komadaydı ama durumu çok kritikti. Bu nedenle oğlumla görüşmenin sakıncalı olduğunu söylediler" dedi. "BU DURUP DURURKEN OLACAK BİR ŞEY DEĞİL" Halise Karaşin şöyle devam etti: "Karakola birkaç kez gittiğimde polis, bana bunu yapanlarla ilgili olarak herhangi bir izin, bilginin olmadığını söyledi. Bu durup dururken olacak bir şey değil. Sadece 7 tane kamera görüntüsünün olduğunu fakat birinin çalıştığını söylediler. Bu sırada biz babasıyla 6 senedir ayrıyız. Babasının ceza evinde olduğunu öğrendik. Babasına haber verdik ve kendisi 2 günlüğüne izin alıp gelebildi. Babasıyla beraber olayla ilgilenen savcıyı bulduk. Bize 7 kamera arasından, çalışan bir kameranın kaydını verdiler. Bu bir kameradaki görüntüde ise oğluma vurup kaçan kişinin görüntüsü gözükmüyor. Yani ne olduğuna dair görüntü yok. Olayın sonunda oğlum parkta bulundu. Oğlumun kalbi 2 ay boyunca yüzde 30 oranında çalışarak komada kaldı" dedi.

"BİR İNSANIN DEĞERİ BU KADAR MI UCUZ?" Halise Karaşin, "Şu anda İstanbul'a, üvey kızımın evine geleli 6 ay oldu. O olmasaydı şu anda çocuğum hayatta değildi. Onun sayesinde çocuğum daha iyi tedavi oluyor. Devletten böyle bir söz duyduktan sonra artık onlardan bir beklentim kalmadı. Bu saatten sonra büyüklerime sesleniyorum. Allah rızası için diyorum. Bir insanın değeri bu kadar mı ucuz?" dedi. "OĞLUM YEŞİL KARTLI OLDUĞU İÇİN HASTANEDE TEDAVİ EDİLMİYOR" "Çocuğumun herhangi bir fenalaşması durumunda sabah 09.00, 10.00 sıralarında ambulans çağırıyoruz" diyen Halise Karaşin, şöyle konuştu: "Gece saat 00.00, 01.00 sıralarına kadar ben ve çocuğum hastanede rehin kalıyoruz. Oğlumun o kadar uzun bir süre orada kalmaması gerekiyor. Boğazında açık bir delik olduğu için hastane ortamı onun için hiç hijyenik değil. Sürekli aspire edilmesi gerekiyor. Çünkü tıkandığında aspire olmazsa oğlum tekrar kalp krizi geçirebilir. Ayrıca alması gereken ilaçları var, beslenmesi gerekiyor. Hastanede acil bir durum olmadıkça ambulansla eve bırakmaya izin vermiyorlar. Bu nedenle mecburen hastanede kalmış oluyoruz. Oğlum yeşil kartlı olduğu için hastanede tedavi edilemiyor. Çocuğum SSK'lı olsaydı oğlumu tedavi edebileceklerini söylüyorlar. Maddi olarak şu anda çalışmıyorum ve bir gelirim yok. Üvey kızım, onun kocası ve çevreden birkaç kişinin yardımı sayesinde oğluma bakabiliyorum. Çocuğum bu durumda değilken asgari ücrete çalışıyordum. Kimseye ihtiyacım yoktu." şeklinde konuştu.