8 aylık bebeğin şehit babasına son bakışı yürekleri dağladı

Iğdır’da görev yaparken kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nun 8 aylık bebeği Yiğit Remzi Hatipoğlu’nun törende babasına son bakışı herkesi ağlattı.

Uzman çavuş olarak Iğdır’da görev yapın Remzi Hatipoğlu, 6 Haziran 2018 tarihinde devriye görevindeyken elektrik direği kablolarının araca takılması sonucu yaralandı. Uzman çavuş tedavi için Acıbadem Adana Hastanesine getirildi. Hatipoğlu yaklaşık 15 aylık hayat mücadelesini kaybederek 14 Eylül günü şehit oldu. Hatipoğlu için bugün Adana Sabancı Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Törene şehit, silah arkadaşlarının omuzunda getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana gelince anne Hülya Hatipoğlu gözyaşlarına boğuldu. Anne Hatipoğlu’nun, "Beni gömseydiniz ben görmeyim oğlumun nasıl gömüldüğünü. Nasıl dayanırım yavrum annem o beni gömecekti, ben onu gömmeye geldim. Ben nereye gideyim yüreğime ateş düştü" diye ağıtlar yakması yürekleri dağladı.

Şehidin annesini kadın komutan teskin etti. Şehidin babası Mustafa Hatipoğlu da tören alanında ayakta duramayınca bir sandalyeye oturtuldu.