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8 aylık bebek, yatağında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 18:11 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çadırda barınan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen- Abdulvahap Dineydil çiftinin 8 aylık bebekleri Muhammet, yatağında ölü bulundu.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde çadırda barınan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen- Abdulvahap Dineydil çiftinin 8 aylık bebekleri Muhammet, yatağında ölü bulundu. Minik Muhammet'in ilk otopsisine göre zatürreden öldüğü belirlendi.
Olay, bu sabah Kamışlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çadırda kalan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen (23)- Abdulvahap Dineydil (24) çifti, uyandıklarında bebekleri Muhammet'i hareketsiz halde buldu. Abdulvahap Dineydil, minik Muhammet'i araçla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, Muhammet'in öldüğünü belirledi. Minik Muhammet'in yapılan ilk otopsisinde zatürreden öldüğünü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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