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8 aylık Elif bebeğin kahreden ölümü! Baba, mezarlığa kadar kucağında taşıdı

22.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da annesi tarafından emzirildikten sonra fenalaşan kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitiren 8 aylık Elif, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Namaz öncesi anne Nurcan Balasarlı, kızının1 metrelik tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, baba Musa Balasar da tabutu mezara kendisi taşıdı. Elif bebeğinin kusma sonucu nefes alamaması nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

8 aylık Elif bebeğin kahreden ölümü! Baba, mezarlığa kadar kucağında taşıdı

Olay, dün ikindi saatlerinde Ali Şahane Mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anne N.B., kızı 8 aylık Elif'i emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Bir süre sonra Elif'in fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine eve çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif bebek, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Elif bebek için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

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BABA KIZININ TABUCUNU KUCAĞINDA MEZARLIĞA GÖTÜRDÜ

Namaza Elif bebeğin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi anne Nurcan Balasarlı, 8 aylık kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından baba Musa Balasar’da kızının 1 metrelik tabutunu eline alarak kendisi mezara kadar götürdü. Elif bebek daha sonra şehir mezarlığında toprağa verildi. Elif bebeğin Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin ikinci çocukları olduğu öğrenildi. Elif bebeğinin kusma sonucu nefes alamaması nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

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(İHA)

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