HABER

8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 09:39 | Son Güncelleme

KONYA'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü Suriye uyruklu 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak öldüren Abdulbasid El Muhammed'in (25), 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yangılanmasına başlandı.

8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü Suriye uyruklu 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak öldüren Abdulbasid El Muhammed'in (25), 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yangılanmasına başlandı. Sanığın ağabeyi Ahmed El Muhammed (36), eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı.
Olay, 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Hatay Sokak'ta meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Abdulbasid El Muhammed, evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed El Muhammed'in oturduğu müstakil eve geldi. Abdulbasid El Muhammed, kapıyı açan ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Abdulbasid El Muhammed, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Amira Alyassouf'a ilk müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk annesi Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık kız bebeği kurtarılamadı.
'BANA VURDUĞU İÇİN BIÇAKLADIM'
Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan şüpheli Abdulbasid El Muhammed, polisteki sorgusunda yengesini kendisine tokat attığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.
Abdulbasid El Muhammed, "Kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Ağabeyimle evlerimiz yakın. Ağabeyim o bölgeye gelinceye kadar evimden bir şey çalınmıyordu. Ancak son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Akşam eşimle birlikte ağabeyimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim ve eşi açtı. 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. 'Sattıklarının parasını ver' dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım" dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Abdulbasid El Muhammed hakkında 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkamesi'nce kabul edildi.
Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Abdulbasid El Muhammed, ağabeyi Ahmed El Muhammed ve görgü tanıkları katıldı. Abdulbasid El Muhammed, "Poliste ve savcılıkta verdiğim ifadelerim doğrudur" dedi. El Muhammed, Türkiye'ye gelmeden öncede Suriye'de birtakım olaylara karıştığını ifade etti.
Ağabey Ahmed El Muhammed ise eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadığını söyledi. Duruşma, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

FOTOĞRAFLI

8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Polisten kaçan alkollü sürücü: Bir anlık refleksle kaçtımPolisten kaçan alkollü sürücü: Bir anlık refleksle kaçtım
Bursa'da dehşet saçtı, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası aldıBursa'da dehşet saçtı, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.