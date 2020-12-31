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8 aylık hamile kadın araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı

31.12.2020 19:12 | Son Güncelleme:
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Isparta’da bir kişi akrabasının aracının önünü keserek kurşun yağdırırken, araçta bulunan 8 aylık hamile bir kadın yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta-Bozanönü yolu üzerinde bulunan Hurdacılar Sitesi önünde meydana geldi.

Isparta’da bir kişi akrabasının aracının önünü keserek kurşun yağdırırken, araçta bulunan 8 aylık hamile bir kadın yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta-Bozanönü yolu üzerinde bulunan Hurdacılar Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, şehir istikametine doğru seyir halinde olan Hakan B. idaresindeki 32 AAF 359 plakalı panelvan aracın önü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akrabası Ş.E. tarafından kesildi. Ş.E. önünü kestiği panelvan araca doğru 3 el silahıyla ateş etti. Ş.E.’nin silahından çıkan kurşunlardan 2’si aracın camına, biri de motor bölümüne isabet etti. Camdan giren kurşunlardan biri araçta bulunan 8 aylık hamile C.E.’nin kolunu sıyırdı. Bu sırada Hakan B. aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, Ş.E. de otomobiliyle kaçtı. Hakan B. aracıyla ikamet ettiği Muzaffer Türkeş Mahallesi’ne gelerek, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kolundan yaralanan C.E.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. C.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan araç ve olayın olduğu yerde detaylı bir inceleme yaptı.

“Kurşunlayan yakın akrabası oluyor”
Gazetecilere açıklama yapan Hakan B.’nin dayısı Ahmet Polat, olayın nasıl olduğunu anlattı. Polat, “Çocuk sanayiye gidiyor. Kurşunlayan da yakın akrabası oluyor. Çocuk sanayiye gittiğinde kurşunlayan kişi aracıyla geliyor 3 el ateş ediyor. Olayda bir kişi hafif yaralanıyor” dedi. Polis olaydan sonra aracıyla kaçan Ş.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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