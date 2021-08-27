8 aylık hamile kadın sahip çıktı! Yavru köpeği kafasından öpüp, severek ölüme terk ettiler

Benim en çok dikkatimi çeken nokta, bir celladın kurbanını severek alnından öptükten sonra ölüme terk etmiş olması.

Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ESTİM Toptancılar Sitesi yakınlarındaki bir tarlada akşam saatlerinde gerçekleşti.

Motosikletle tarlaya gelen iki genç, yanlarında bulunan köpeğin kafasından öptükten sonra severek büyük ırkların yoğun görüldüğü tarlaya bıraktı. Bir süre yoldan geçen araçların sonlanmasını bekleyen gençler, yolun boş kalmasıyla köpeği arkalarında bırakarak gitti. Gençlerin hızla uzaklaştığını fark eden köpek, motosikletin peşinden koşmaya başlasa da onları yakalayamadı.

Yaşanan olayı haber alan Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, beraberindeki hayvanseverler ile tarlaya gelerek köpeği aramaya başladı. Çevrede bulunan büyük ırklardan ve insanlardan korkan çaresiz köpek, tarlanın karanlıklarına doğru kaçtı. Ertesi gün arama çalışmalarına devam eden Başkan Çiçek ve hayvanseverler İsmail Aydın ile İrem Aydın, köpeği bırakıldığı alana yakın bir yerde yorgun ve aç şekilde yakaladı. Terk edilen köpeği sahiplenen Aydın çifti, köpeğin bakımlarını yaptırmak üzere veterinere götürdü. Köpeği yakaladıklarında çok korkmuş olduğunu dile getiren hayvanseverler, zarar gelmeden yakalayabildikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

''İKİ ÇOCUK KÖPEĞİ ALNINDAN ÖPEREK VEDALAŞTI''

Köpeği sahiplenen İrem Aydın’ın 8 aylık hamile olmasına rağmen saatlerce tarlada vakit geçirdiğini söyleyen Nesrin Çiçek, “Dün akşam saat 10 civarında bir gönüllümüz tarafından elektrikli motosiklet veya bisikletli iki gencin küçük ırk bir köpeği bırakarak kaçtığı söylendi. Bunun üzerine biz de araziye gelerek köpeği aramaya başladık. Bir tarafı uçsuz bucaksız tarla bir tarafı ağır vasıtaların geçtiği yol olduğu için küçük ırk için zor bir ortam. Tarlalarda dikenler var. Kedi boyutundaki bir canlının yaşayabileceği bir alan değil. Bizim dernek olarak besleme bölgemiz olduğu için büyük ırk hayvanların çok olduğu bir yer. 15-16 yaşlarında iki çocuğun köpeği alnından öperek vedalaştığını gördük. Çocukların oyuncak gibi aldığı bu canlılardan vazgeçtikleri zaman çevreye savurdukları canlı bir örneğidir. Benim en çok dikkatimi çeken nokta, bir celladın kurbanını severek alnından öptükten sonra ölüme terk etmiş olması. Bıraktıkları yer tamamen ölüm noktası. Bir anne çocuğuna terk etmeyi ve sorumluluklarından kaçmayı öğretirken, diğer tarafta bir anne adayı tarlalarda bu canı kurtarmak için mücadele etti ve yakaladı. Bence günün kahramanı, köpeği yakalayarak sahiplenen anne adayımız” dedi.

''ÖLÜME TERK ETMİŞLER''

Köpeklerin terk edilmesinin üzücü bir durum olduğunu belirten İsmail Aydın ve İrem Aydın çifti, hayvanlara bakmak istemeyenlerin sosyal medyadan sahiplendirebileceklerini dile getirerek, “Bizim de 1 ay önce köpeğimiz kayboldu. Bunlar insanlık dışı şeyler. Büyük ırkların olduğu yere bırakarak ölüme terk etmişler. 2 saatlik bir arama sonucunda yakaladık ve sahiplendik. Kötü ve üzücü bir durum. Bakmak istemiyorsalar en azından buralara salmasınlar. Sosyal medya yoluyla sahiplendirebilirler. Köpek çok üzgün şu anda” ifadelerini kullandı.

(İHA)

