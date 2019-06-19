HABER

8 aylık takiple çökertilen hırsızlık çetesinden "telsiz" çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tekel ürünlerini çalarak kendilerine ait büfede satan çeteyi 8 aylık takip sonucunda düzenlediği operasyonla çökertti.

8 aylık takiple çökertilen hırsızlık çetesinden "telsiz" çıktı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tekel ürünlerini çalarak kendilerine ait büfede satan çeteyi 8 aylık takip sonucunda düzenlediği operasyonla çökertti. Çete üyelerinin üzerinden Aselsan marka telsiz çıkması şaşırttı.
Tekel ürünlerini çalarak kendilerine ait büfede satan çete, Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile çökertildi. Çete, Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesi’nde bir marketten 7 Ekim 2018 tarihinde hırsızlık yaptı. Demir parmaklıkların kırılarak girildiği marketten 25 bin TL değerinde tekel ürünü çalındı. Jandarma, yaşanan hırsızlık vakasına ilişkin araştırmalarını derinleştirince suç çetesini deşifre etti. Çetenin Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde pek çok şehirde buna benzer hırsızlıklar yaptığı belirlendi. Jandarma, 8 aylık takibin ardından 11 Haziran tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler T.C., İ.Ö., A.Ç. ve İ.A. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta piyasa değeri 30 bin TL olan tekel ürünleri ele geçirildi. Öte yandan daha önce bu tip suç örgütlerinde görülmeyen bir durum yaşandı. Zanlılar üzerinde Aselsan marka telsiz bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, Beypazarı Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkarılarak tutuklandı. Suç çetesi üyeleri daha sonra Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi.

8 aylık takiple çökertilen hırsızlık çetesinden

8 aylık takiple çökertilen hırsızlık çetesinden

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Evlat katili baba, cinayetten ve uyuşturucu madde yetiştirmekten adliyeye sevk edildiEvlat katili baba, cinayetten ve uyuşturucu madde yetiştirmekten adliyeye sevk edildi
İlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşmeİlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.