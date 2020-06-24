8 aylıkken havuza atılan bebek viral oldu

İki çocuk annesi 27 yaşındaki Krysta Meyer Şubat ayından beri TikTok kullanıyor. Meyer, mütevazi bir TikTok hesabına sahipti ancak geçen hafta sonu paylaştığı yüzme öğretmeni tarafından havuza atılan oğlunun videosu TikTok’ta 51 milyon, Twitter’da ise 20 milyon kez izlendi.

Meyer, videoyu “Oliver her hafta beni hayrete düşürüyor. Neredeyse 2 aydır burada olmamıza rağmen bu kadar hızlı öğrenebilmesine inanamıyorum. O küçük bir balık” başlığı ile paylaşmıştı.

@mom.of.2.boyss Oliver amazes me every week! I can’t believe he is barely 2 months in and is catching on so fast. He is a little fish. ##baby ##swim ♬ original sound - mom.of.2.boyss

100 binden fazla yorum alan video için bazı kullanıcılar espriler yaparken, bazıları da küçük Oliver için endişelerini dile getirdi.

Dad_bod_8: "Terapist: Anksiyeten ne zaman başladı?

Oliver: Her şey ben 2 aylıkken başladı."

Swollen.hotdog: "Tüm eğlence, su yüzüne tekrar çıkmayıncaya dek devam etti."

Aldunah: "Oliver büyüdüğünde bunu izleyecek."

Video, Twitter'da da viral haline geldi.

"COVID-19 sırasında tıpta uzmanlık yapan öğrencilerin oryantasyon sınıfı"

First year medical post-grad student's orientation class during COVID19 -pic.twitter.com/u76SKuT0ma — The Zucker Doctor (@DoctorLFC) June 23, 2020

İki oğlunu da uzun süredir götürdüğü yüzme okulunda videoyu çeken Meyer, “Çocuğun suya fırlatıldığını gören birçok insan ‘Bu iyi değil, bunu yapmamalısın’ diye düşündü. Ölüm tehditleri aldım. İnsanlar bana kötü bir anne olduğumu, çocuklarımı tehlikeye attığımı ve onlara travma yaşattığımı söyledi” diyerek videosunun tartışmalara yol açtığının farkında olduğunu belirtti.