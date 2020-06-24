8 aylıkken havuza atılan bebek viral oldu

İki çocuk annesi 27 yaşındaki Krysta Meyer Şubat ayından beri TikTok kullanıyor. Meyer, mütevazi bir TikTok hesabına sahipti ancak geçen hafta sonu paylaştığı yüzme öğretmeni tarafından havuza atılan oğlunun videosu TikTok’ta 51 milyon, Twitter’da ise 20 milyon kez izlendi.
Meyer, videoyu “Oliver her hafta beni hayrete düşürüyor. Neredeyse 2 aydır burada olmamıza rağmen bu kadar hızlı öğrenebilmesine inanamıyorum. O küçük bir balık” başlığı ile paylaşmıştı.
@mom.of.2.boyss
Oliver amazes me every week! I can’t believe he is barely 2 months in and is catching on so fast. He is a little fish. ##baby ##swim♬ original sound - mom.of.2.boyss
100 binden fazla yorum alan video için bazı kullanıcılar espriler yaparken, bazıları da küçük Oliver için endişelerini dile getirdi.
Dad_bod_8: "Terapist: Anksiyeten ne zaman başladı?
Oliver: Her şey ben 2 aylıkken başladı."
Swollen.hotdog: "Tüm eğlence, su yüzüne tekrar çıkmayıncaya dek devam etti."
Aldunah: "Oliver büyüdüğünde bunu izleyecek."
Video, Twitter'da da viral haline geldi.
"COVID-19 sırasında tıpta uzmanlık yapan öğrencilerin oryantasyon sınıfı"
First year medical post-grad student's orientation class during COVID19 -pic.twitter.com/u76SKuT0ma— The Zucker Doctor (@DoctorLFC) June 23, 2020
İki oğlunu da uzun süredir götürdüğü yüzme okulunda videoyu çeken Meyer, “Çocuğun suya fırlatıldığını gören birçok insan ‘Bu iyi değil, bunu yapmamalısın’ diye düşündü. Ölüm tehditleri aldım. İnsanlar bana kötü bir anne olduğumu, çocuklarımı tehlikeye attığımı ve onlara travma yaşattığımı söyledi” diyerek videosunun tartışmalara yol açtığının farkında olduğunu belirtti.
Ancak Meyer, alınan eğitimin standart yüzme eğitimi olmadığını ve bu eğitimin bebeklerin hayatta kalmasına yönelik olduğunu belirtti. Yüzme okulunun sahibi Lauri Armstrong “Yaptığımız için arkasındaki temel dayanak güvenlik. 8 aylık bebeklere durumlarını değerlendirip sudan çıkış stratejisi geliştirmelerini öğretiyoruz. Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum” dedi.
Yedi yıldan fazla bir süredir yüzme okulu sahibi olduğunu söyleyen Armstrong, 6 aydan daha büyük çocuklar için tasarlanmış bu sınıfta görev alacak öğretmenleri aylarca özel olarak eğitiyor. Verilen bu eğitim, bebeklere yüzmeyi öğretmekten ziyade onların suda güvende olmalarını ve batma durumunda kendilerini nasıl kurtaracaklarını öğretmeyi amaçlıyor.
Bebeğin anne karnındayken geliştirdiği kas hafızasına dayanan bu tür eğitimler uzun süredir uygulanmasına rağmen eleştirilerin de hedefi oluyor. 2017’de İngiltere’de yayınlanan bir rapor uygulamanın genç beyinlerde travmatik olabileceğini öne sürerken, 2000’de Amerikan Pediatri Akademisi, bu tür eğitimlerin boğulma riskine yönelik etkisine dair veri bulunmadığını açıklamıştı.
Ancak Amerika’da bir grup insan küçük çocuklara verilen boğulma eğitiminin hayat kurtarıcı olacağını düşünüyor. Kar amacı gütmeyen Water Smart Tots adlı kurum, çocukların olabildiğince erken dönemde suda güvende olmak ve yüzme kabiliyeti geliştirmesi gerektiğini iddia ediyor.
Çocuk boğulmalarının önüne geçmek amacıyla kurulan Parents Preventing Childhood Drowning adlı kuruluşun yöneticisi ve çocuğunu 18 aylıkken havuzda boğulma sonucu kaybeden Jenny Bennet, bebeklerin hareket etmeye başladıkları andan itibaren bir eğitmenle birlikte yüzme çalışması gerektiğini söyledi.
Infant Swimming Resource adlı bebeklere yüzme eğitimi veren bir başka kurum ise 50 yıldan uzun bir süredir geliştirdikleri metodla 300 bin çocuğa eğitim verdiklerini ve bu eğitim sayesinde kendi hayatını suda kurtarabilmiş 800 kayıtlı vakanın bulunuğunu söylüyor.
Küçük Oliver’in bu eğitimi aldığı okulun yetkilileri videodaki şok faktörünü kabul ettiklerini; ancak suya düşen bebeklerin sıklıkla dengesini bulamadığını ve bu nedenle suda kendilerini kurtarmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.
Oliver’in yüzme öğretmeni 18 yaşındaki Jill Armstrong ise, küçük bebeğin yüzme derslerini çok sevdiğini belirterek “Bebeklerle suya düştükten sonra kendilerini sırt üstü çevirmeyi öğretiyoruz” dedi.
Ancak Jenny Bennet, videodaki savurma hareketinin uygun yükseklikten yapılmadığını belirterek “Videoyu TikTok’ta ilk gördüğümde çok şaşırdım. O yükseklik, bir bebeği savurmak için yeterli değildi. Baş aşağı tutularak çocuğun suya bırakılması potansiyel olarak zarar verebilir” dedi.
Anne Krysta Meyer, geçtiğimiz Mart ayında büyük oğl Jayce’in yüzme eğitiminden de bir video paylaşmıştı.
@mom.of.2.boyss
one of the best decisions I ever made was putting Jayce in swim classes. Gives me a peace of mind my child is safe around water.♬ Seven Nation Army [Remix] ( Battlefield 1- Trailer Music) - The White Stripes
Bennet, o görüntülere dair “Gerçekçi olmayan bir senaryo örneği. Eğer bir çocuk bu pozisyondaysa bu kaza olmaz, cinayet olarak değerlendirilir” dedi.
Ancak Oliver ve Joyce’un eğitmenleri, bu tekniğin tekneden düşme gibi durumlarda dengesini kaybeden çocuklarda en kötüye karşı hazırlıklı olmak için kullanıldığını söylerken “Hazır olduklarından emin olana dek bunu yapmıyoruz” dedi.
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