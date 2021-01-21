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8 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

21.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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8 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Aksaray’da ev ve iş yerleri olmak üzere 8 ayrı iş yerinden meydana gelen hırsızlık olaylarının faili 3 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen 8 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve parmak izi gibi delillerden yola çıkarak olayların faili olan K.A.

Aksaray’da ev ve iş yerleri olmak üzere 8 ayrı iş yerinden meydana gelen hırsızlık olaylarının faili 3 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen 8 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve parmak izi gibi delillerden yola çıkarak olayların faili olan K.A. (20), A.Ö. (33) ve H.A.S. (37) isimli şahısların kimliklerini tespit etti. Şüpheliler üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan ekipler 2 ayrı adrese yaptığı operasyonla 3 şahsıda kıskıvrak yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

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