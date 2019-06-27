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8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:50 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde "Çelliçel" grubu Çalış sahilindeki gün batımı konserinde müzikseverlerle buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına sekizincisi düzenlenen "Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali" başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, "Çelliçel" grubu Çalış sahilindeki gün batımı konserinde müzikseverlerle buluştu.

Babadağ'ın bin 700 metre pistinde ise Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel Topluluğu konser verdi. Beşkaza Meydanı'nda devam eden etkinlikte Münif Akalın'ın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Soprano Burcu Soysev sahne aldı.

Festival komite üyesi Filiz Almalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin gün batımı ve gece konserleriyle iki gün daha süreceğini söyledi.

Yaptıkları araştırmaya göre Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin Türkiye'de ücretsiz yapılan tek klasik müzik festivali olduğunu anlatan Almalı, "Katılan sanatçılara da ücret ödemiyoruz. Festivale yurt içi ve dışından katılımcılarımız var. Çok büyük bir gönüllü ordusuyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Konserleri herkesin katılabileceği alanlarda yapıyoruz. Klasik müziği insanlara sevdirmeyi amaçlıyoruz." dedi

Festival, 29 Haziran'da sona erecek.

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Benyamin Sönmez festival Fethiye klasik müzik Muğla

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