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8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 23:46 | Son Güncelleme

Festivalin kapanışında Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay sahne aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 8'incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan 8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin son gününde, Horn-Staff grubu Babadağ'ın 1700 metre pistinde konser verdi.

Çelliçel grubu ise D-Marin Göcek'te gün batımı konseri gerçekleştirdi.

Beşkaza Meydanı'ndaki kapanış konserinde de Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay resital verdi. Sanatseverlerin beğenisini toplayan Onay, uzun süre ayakta alkışlandı.

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Benyamin Sönmez Fethiye klasik müzik Muğla piyanist Gülsin Onay Resital

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