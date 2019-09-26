HABER

8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K.'ye 11 bin 520 lira trafik cezası verildi.

8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K.'ye 11 bin 520 lira trafik cezası verildi. B.K.'nin otomobilinin değerinin ise 8 bin 500 lira olduğu ortaya çıktı.
Kozan'da, 38 AR 665 plakalı otomobilin sürücüsü B.K., trafik ekiplerinin uygulama noktasında yaptıkları 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine takviye ekip çağrısı yapan ekipler, otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren kovalama sonucu otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde durduruldu.
Otomobilden indirilen B.K.'ye alkol kontrolü yapan ekipler sürücünün 2.00 promilin üzerinde alkollü olduğunu belirledi. B.K.’ye, 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift', 'dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak’ ile çeşitli kural hatalarından dolayı toplam 11 bin 520 TL para cezası kesildi. B.K.'nin otomobili ise ilçedeki yediemin otoparkına çekildi.

FOTOĞRAFLI

8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemiOğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi
Bursa’da seyir halindeki tırdan düşen konteyner tehlike saçtıBursa’da seyir halindeki tırdan düşen konteyner tehlike saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.