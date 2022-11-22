Can Tanrıyar'dan karşı misilleme! 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın Seren Serengil açıklaması yeniden gündem oldu! "Seren dindardır! Söylediklerimin doğru olduğunu biliyordu""

Geçtiğimiz günlerde görülen Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada 8 bin 658 yıl hüküm giymişti. 'Kedicikler' ve eski videolarıyla sık sık gündeme gelen Oktar, bu defa Seren Serengil hakkında konuştuğu videosu ile yeniden gündem oldu.

Can Tanrıyar ile bir dönem mahkemelik olan Seren Serengil, kirasını ödemekte zorluk çeken Can Tanrıyar'ı ti'ye alarak 'Kanadı kırık kuş' benzetmesinde bulundu.

Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş adlı magazin sitesine göndermede bulunan Serengil'e Tanrıyar cephesinden karşı misilleme geldi.

Adnan Oktar'ın Serengil hakkındaki konuşmasını paylaşan Uçankuş, yıllar önceki videoyu yeniden gündeme getirdi.

"SÖYLEDİKLERİMİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLİYORDU"

Oktar, Serengil hakkında; "Geçen İstinye'de gördüm Çok süzülmüş, hayat onu yordu. Seren dindardır. Benimle konuştuğu dönemde, bağlantıda olduğu dönemde namazını kılıyordu. Anlattıklarımın doğru olduğunu biliyordu. İkrar ediyordu. Fakat sonunda Allah ona sonunda doğru yolu göstermiş oldu. Anlaşılıyor ki sevgi Allah sevgisiyle iç içe! Allah'ı candan seven gerçek sevgiyi bulabilir.

"İNŞALLAH YENİDEN GÖRÜŞÜRÜZ"

Sevgi sabırla, affetmekle, şefkatle gider. Sevginin önünde çok engeller vardır. İnşallah Seren'le görüşürüz de onun gönlüne su serperim. Yeniden bir canlanır, o güzel kalbi, güzel yüzü... İnşallah içine neşe ve iştiyak gelir. Hayat, insanlara aşkla, tutkuyla, güzel bir sevgiyle yeniden bakar, yeniden kendini toparlar." dedi.

Son yıllarda magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, pek çok ünlü isimle davalık olmasının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Seren Serengil son olarak, annesi Nevin Teoman'ın tüm masraflarını karşılayacağını belirtip 30 milyonluk evin tapusunu üzerine geçirdiği iddiasıyla gündemde.

NE OLMUŞTU?

Can Tanrıyar, Seren Serengil ile ilgili hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Davalık olan ifadelerine karşılık “Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz'ü kemerle dövdüğünü, şantaj yaptığını, annesinin kendisine bir gece kulübünde mesaj attığını iddia ettiği şeylerin belgelerini sundum. Çünkü söylediğim her şey doğruydu bunlar bir hakaret içermiyor” diyen Serengil, “Can Tanrıyar Petek Dinçöz'den sonra bana taktı. Kaç senedir zor kurtuldum. Belgeleri mahkemeye sunarak bunları gerçekte söylediğini belgelemiş oldum” ifadeleri ile gündem olmuştu.



