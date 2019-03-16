8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi.

BAŞVURULAR 18 MART- 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Buna göre, adaylar, 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde "www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçiliği için adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

(AA)

