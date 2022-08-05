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8 bin Bitcoin'i yanlışlıkla çöpe attı! Umudunu yapay zekaya ve robot köpeklere bağlayıp çılgın bir plan hazırladı

05.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca dolar değerindeki 8 bin bitcoin'in bulunduğu bir sabit diski yanlışlıkla çöpe atan James Howells, binlerce tonluk çöp sahasında arama yapmak için yıllardır mücadele ediyor. Howells, çöpe attığı sabit diski bulabilmek için son olarak milyonlarca dolarlık bir plan hazırladı. Planda yapay zekanın ve robot köpeklerin adı geçiyor. Howells'in üstesinden gelmesi gereken en önemli sorun ise defalarca reddedildiği Galler'deki Newport Belediye Meclisi'nden izin alabilmek.

8 bin Bitcoin'i yanlışlıkla çöpe attı! Umudunu yapay zekaya ve robot köpeklere bağlayıp çılgın bir plan hazırladı

Dünya, yıllardır 8 bin bitcoin'ini çöpe atan James Howells'ı konuşuyor. Howells, 8 bitcoin bulunan eski bir sabit diski, 2013 yılında bir ofis temizliği sırasında çöpe attı. Sabit diskin Newport'ta bir çöplükte olduğunu düşünen Howells, yıllardır binlerce tonluk çöp sahasında arama yapmak için uğraşıyor. Galler'deki Newport Belediye Meclisi, 37 yaşındaki gencin arama isteklerini çevresel kaygılar nedeniyle tekrar tekrar reddetti. Ancak Howells, dijital varlıklarını bulmak için 11 milyon dolarlık bir yüksek teknoloji planı hazırladı.

UMUDU YAPAY ZEKA VE ROBOT KÖPEKLERDE

The Guardian'ın haberine göre, James Howells'ın planı kapsamında, çöpü filtreleyecek mekanik bir kolu çalıştırmak için yapay zeka teknolojisi kullanılacak ve çöpler daha sonra çöp sahası yakınındaki bir tesiste toplanacak. Bir dizi çevre ve veri kurtarma uzmanı olacak ve arama devam ederken güvenlik için robot köpekler kullanacak. Böylece başka hiç kimse sabit diski çalmaya çalışamayacak.

btc

"SATOSHİ" VE "HAL" ADINI VERECEĞİ SPOT'LARI KULLANMAK İSTİYOR

Howells, Insider'a, plan kapsamında Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'u kullanmak istediğini söyledi. Howells, robotların hem güvenlik için hem de dolaşan CCTV kameraları olarak kullanılacağını ve kayıp sabit diski aramak adına yeri taramak için kullanılacağını belirtti. Howells'a göre, planda iki robot köpeğe ihtiyaç duyulacak. Böylece biri devriye gezerken diğeri pilini şarj edecek.

Howells, robot köpeklere "Satoshi" ve "Hal" adını vermek istediğini söyledi. Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i yaratan kişi olarak biliniyor. Satoshi adı buradan geliyor. Tarihteki ilk Bitcoin işlemini yapan kişinin adı da Hal Finney'di.

"BÜYÜK BİR OPERASYON"

Howells, “Bir çöplük kazmak başlı başına büyük bir operasyon. Finansman güvence altına alındı. Bir yapay zeka uzmanı getirdik. Teknolojileri, bir sabit disk aramak için kolayca yeniden eğitilebilir." dedi.

Howells, aramanın yaklaşık 9 ila 12 ay süreceğine inanıyor, ancak belediye meclisinden izin alsa bile, "hazine avının" başarılı olacağının veya yıllar önce çöpe attığı bitcoinlerin sabit diskten kurtarılabileceğinin garantisi yok.

Bununla birlikte, Howells'in üstesinden gelmesi gereken en önemli sorun ise, defalarca reddedildiği Newport Belediye Meclisi'nden izin almak. Meclis, 2013'ten beri Howells'in çöp sahasına erişimini sürekli olarak reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin çöp robot köpek spot
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