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8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 04:58 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.

Söz konusu duyuruda alıma ilişkin esaslar ile il kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi Emniyet Emniyet Genel Müdürlüğü

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