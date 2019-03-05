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8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 05:52 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacağını duyurdu.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı bildirildi. Duyuruda, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartlarının ilerideki günlerde açıklanacağı aktarıldı.

Haber: ANKARA,(DHA)

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