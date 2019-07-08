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8 bin çocuğa "trafik dedektifi" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, erken yaşta trafik bilincini aşılamak amacıyla 3-17 yaş grubundaki 8 bin çocuğa Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında eğitim verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 3-17 yaş grubundaki 8 bin çocuğa Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında eğitim verildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak amacıyla ülke genelinde Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik trafik eğitimleri veriliyor.

Eğitimler kapsamında, 13 Haziran-16 Eylül 2019 arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde il müftülüklerine bağlı yaz Kur'an kurslarında ve yaz okullarında il emniyet müdürlükleri koordinesinde çocuklara yönelik trafik eğitimleri düzenleniyor.

Bu çerçevede 13 Haziran'dan bu yana yaklaşık 8 bin çocuk, Kur'an kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi gördü.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi

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