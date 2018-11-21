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8 bin kişinin Türkiye'ye girişi engellendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bugüne kadar ülke güvenliği açısından riskli olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 bin kişinin Türkiye'ye girişi engellendi" - "Uluslararası terörizmin engellenmesine yönelik 45 il ve 113 hudut kapısında görevli personele Risk Analiz Eğitimi verildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar ülke güvenliği açısından riskli olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 bin kişinin sınır kapılarından Türkiye'ye girişinin engellendiğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Soylu, Türkiye'de toplam 200 hudut kapısında yaklaşık 2 bin 336 personelle, 1118 kontuarda pasaport kontrol hizmeti verildiğini belirtti.

Soylu, uluslararası terörizmin engellenmesine yönelik 45 il ve 113 hudut kapısında görevli personele Risk Analiz Eğitimi verildiğini, bugüne kadar ülke güvenliği açısından riskli olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 bin kişinin Türkiye'ye girişinin engellendiğini kaydetti.

Risk analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen bölgelerde operasyonel faaliyetlere ağırlık verildiğini aktaran Soylu, bu bölgelerdeki teşkilatlanmaların güçlendirildiğini, yapılan tehdit değerlendirmelerinin paydaş kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Soylu, ayrıca terörle mücadele edilmesi, kaçakçılığın önlenmesi, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla Entegre Sınır Yönetimi anlayışı temelinde, sınırlarda Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri'nin (SFGS) tesis edildiğini belirtti.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uluslararası terörizm yazılı soru önergesi

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