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8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 8 bin liralık otomobille caddede drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 7 bin lira para cezası uygulandı.

8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 8 bin liralık otomobille caddede drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 7 bin lira para cezası uygulandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 48 LC 381 plakalı otomobilin sürücüsü, trafikte drift yaptı. Sürücünün trafik akışını tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü, bölgeden uzaklaştı.
Saraylar Mahallesi 358 Sokak’ta park halinde bulunan otomobilin F.T’ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, F.T.'nin evine gitti. Ekipler, fiyatı yaklaşık 8 bin lira olan otomobille drift yapan F.T.'ye, 'drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak' suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobil de 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

FOTOĞRAFLI

8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

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