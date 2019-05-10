HABER

8 bin nüfuslu Belek, yazın 2 milyon kişi ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaya açılan yüzü Belek turizm merkezinin kış mevsiminde 8 bin civarında olan nüfusu, yaz sezonunda yerli ve yabancı turist hareketiyle 2 milyona ulaşıyor.

Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaya açılan yüzü Belek turizm merkezinin kış mevsiminde 8 bin civarında olan nüfusu, yaz sezonunda yerli ve yabancı turist hareketiyle 2 milyona ulaşıyor. Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya, 640 kilometrelik sahilinde dünyada en çok mavi bayrağa sahip plaj sayısı ve tertemiz deniziyle geçen yılki turist sayısıyla rekora imza attı. 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistin ağırlandığı kentte, 2019 yılı için konulan 15 milyon yabancı turist hedefi, son rezervasyonlar ve turizm fuarlarındaki ilgiden sonra 16 milyona çıkarıldı. 2018 yılında ziyaretçi sayısı açısından Paris ve Londra'dan sonra dünya üçüncüsü olan Antalya'nın turizm merkezlerinden Serik ilçesine bağlı Belek bölgesi, kentin en gözde tatil tesislerini sınırlarında barındırıyor. Kasım 2015'te G-20 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Belek, Antalya'nın dünyaya açılan yüzü konumunda. 12 ay boyunca turizmin hız kesmeden devam ettiği Belek ve Kadriye oteller bölgesinde golf, futbol ve kongre turizmi büyük ilgi görüyor. 50'ye yakın tesisin yer aldığı bölgede yaz aylarında doluluk oranları yüzde 100'ü buluyor. YAZ AYLARINDA NÜFUS PATLAMASI Kış aylarında durgun geçen sezona karşın yaz aylarındaki doluluk nedeniyle Belek bölgesinin 8 bin olan nüfusu bir anda 2 milyonu buluyor. Bu rakamla Türkiye'nin birçok ilinden daha kalabalık bir yaz mevsimi geçiren Belek turizm merkezinde, yeni sezon öncesinde altyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki tesisleri bir çatı altında toplayan Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Bölge Müdürü Sinan Işık, 2019 yılı için en önemli hazırlıklar arasında altyapı çalışmalarının gösterilebileceğini söyledi. Bölgenin tanıtımı açısından fuarlara katıldıklarını da ifade eden Işık, dijital ortamlarda da tanıtım yaptıklarını belirtti. Belek bölgesinde 12 ay turizmin yaşandığına vurgu yapan Işık, "15 golf, 50'nin üzerinde futbol sahamız var. Yine otellerimizin kongre salonları mevcut. Yazın deniz-kum-güneş üçlemesiyle yerli ve yabancı tatilcilere ev sahipliği yaparken, kışın spor ve kongre turizmine hizmet veriyoruz. Yol ve yönlendirme tabelaları açısından zaman zaman talepler geliyor. Bölgemiz yıl genelinde yaklaşık 2 milyon misafir ağırlamakta. Misafirlerimizin yüzde 80'i yabancılardan oluşuyor. Özellikle Rus, İngiliz ve Avrupalı misafirler önemli yer tutuyor" diye konuştu.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Tarihi Handere Köprüsü 779 yıldır ayaktaTarihi Handere Köprüsü 779 yıldır ayakta
KKTC’de Ruhsal Hastalıklar Akademisi düzenlendiKKTC’de Ruhsal Hastalıklar Akademisi düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama: Yargıya olan güveni olumsuz etkilemekte

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

Polisi şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

İzmir merkezli 11 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika Tunceli'de teröre üst düzey darbe! Bakanlık kimliklerini duyurdu

Teröre teröre üst düzey darbe!

Cuma mesajları 10 Mayıs - Mübarak Ramzan ayında Hayırlı Cumalar

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.