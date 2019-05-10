8 bin nüfuslu Belek, yazın 2 milyon kişi ağırlıyor

Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaya açılan yüzü Belek turizm merkezinin kış mevsiminde 8 bin civarında olan nüfusu, yaz sezonunda yerli ve yabancı turist hareketiyle 2 milyona ulaşıyor. Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya, 640 kilometrelik sahilinde dünyada en çok mavi bayrağa sahip plaj sayısı ve tertemiz deniziyle geçen yılki turist sayısıyla rekora imza attı. 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistin ağırlandığı kentte, 2019 yılı için konulan 15 milyon yabancı turist hedefi, son rezervasyonlar ve turizm fuarlarındaki ilgiden sonra 16 milyona çıkarıldı. 2018 yılında ziyaretçi sayısı açısından Paris ve Londra'dan sonra dünya üçüncüsü olan Antalya'nın turizm merkezlerinden Serik ilçesine bağlı Belek bölgesi, kentin en gözde tatil tesislerini sınırlarında barındırıyor. Kasım 2015'te G-20 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Belek, Antalya'nın dünyaya açılan yüzü konumunda. 12 ay boyunca turizmin hız kesmeden devam ettiği Belek ve Kadriye oteller bölgesinde golf, futbol ve kongre turizmi büyük ilgi görüyor. 50'ye yakın tesisin yer aldığı bölgede yaz aylarında doluluk oranları yüzde 100'ü buluyor. YAZ AYLARINDA NÜFUS PATLAMASI Kış aylarında durgun geçen sezona karşın yaz aylarındaki doluluk nedeniyle Belek bölgesinin 8 bin olan nüfusu bir anda 2 milyonu buluyor. Bu rakamla Türkiye'nin birçok ilinden daha kalabalık bir yaz mevsimi geçiren Belek turizm merkezinde, yeni sezon öncesinde altyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki tesisleri bir çatı altında toplayan Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Bölge Müdürü Sinan Işık, 2019 yılı için en önemli hazırlıklar arasında altyapı çalışmalarının gösterilebileceğini söyledi. Bölgenin tanıtımı açısından fuarlara katıldıklarını da ifade eden Işık, dijital ortamlarda da tanıtım yaptıklarını belirtti. Belek bölgesinde 12 ay turizmin yaşandığına vurgu yapan Işık, "15 golf, 50'nin üzerinde futbol sahamız var. Yine otellerimizin kongre salonları mevcut. Yazın deniz-kum-güneş üçlemesiyle yerli ve yabancı tatilcilere ev sahipliği yaparken, kışın spor ve kongre turizmine hizmet veriyoruz. Yol ve yönlendirme tabelaları açısından zaman zaman talepler geliyor. Bölgemiz yıl genelinde yaklaşık 2 milyon misafir ağırlamakta. Misafirlerimizin yüzde 80'i yabancılardan oluşuyor. Özellikle Rus, İngiliz ve Avrupalı misafirler önemli yer tutuyor" diye konuştu.

