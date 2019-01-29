8 bin nüfuslu mahallenin üçte ikisi Suriyeli

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki Önder Mahallesi'nde 8 bin nüfusun yaklaşık üçte ikisini Suriyeliler oluşturuyor. Caddelerinde çok sayıda Arapça levhalı dükkan bulunan mahalle, 'Küçük Halep' olarak adlandırılıyor. Berber Rüştü Baysa, mahallede Suriyelilerin çoğunlukta olduğunu belirterek, "İnsanlar dolmuşa binerken bile 'Halep'ten geçiyor mu?' diye soruyorlar" dedi.

2007 yılında 10 bin civarında Türk nüfusa sahip Önder Mahallesi, 11 yılda Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı yerleşim yerine dönüştü. Suriyelilerin sayısı arttıkça mahallede yaşayan Türk nüfus azaldı. 2018 yılında, toplam 8 bin nüfusun yaklaşık üçte ikisini Suriyelilerin oluşturduğu belirlendi. Mahallede Suriyeli esnaf sayısı da Suriyeli nüfus ile birlikte arttı. Caddeler, Arapça levhalı iş yerleri ile doldu. Mahallenin ana caddesi Selçuk Caddesi'nde bakkaldan berbere, dönerciye ve kasap dükkanına kadar her yerde Arapça levha ve yazılar göze çarpıyor.

6 BİN CİVARINDA SURİYELİ

Önder Merkez Camii İmamı Kadri Sav, mahallede 6 bin civarında Suriyeli olduğunu söyleyerek, "Mahallemizde konutlar genelde eski yapı. Hem yapılaşma eski olduğu için hem de Suriyeli nüfus arttıkça Türk nüfus göç etti. Eğer Türk oturuyorsa, o da durumu iyi olmadığından, başka yere gidemediğinden oturuyordur" dedi.