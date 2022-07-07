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  4. 8 bin TL'ye çakmak aldı! Kuyumcuya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı: Metalmiş

8 bin TL'ye çakmak aldı! Kuyumcuya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı: Metalmiş

07.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de 25 Haziran Cumartesi günü Ebubekir B. 3 kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Söz konusu olayda 3 şüpheli Ebubekir B.'nin yanına adres bahanesiyle yaklaşıp sarı renge boyadıkları çakmağı altın diye sattı. Dolandırılan adam, ''8 bin liraya anlaştık. Parayı ödeyip çakmağı aldım. Ancak çakmağı bir kuyumcuya götürdüğümde sarı renge boyanmış metal olduğunu öğrendim" dedi.

8 bin TL'ye çakmak aldı! Kuyumcuya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı: Metalmiş

Silivri'de 25 Haziran Cumartesi günü Ebubekir B. (44), 3 kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Ebubekir B. şikayetinde "Adres sorma bahanesiyle yanıma yaklaştılar. Sohbet sırasında parayı ihtiyaçları olduğunu aslında çok daha değerli olan altın çakmağı satmak istediklerini söylediler. 8 bin liraya anlaştık. Parayı ödeyip çakmağı aldım. Ancak çakmağı bir kuyumcuya götürdüğümde sarı renge boyanmış metal olduğunu öğrendim" dedi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler Mustafa P. (50), Süleyman A. (52), Kemal K. (42) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Mustafa P.'nin 29, Süleyman A.'nın 12, Kemal K.'nin ise 34 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen altın görünümdeki çakmakların ise 10-15 lira değerinde basit metal çakmaklar olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Silivri çakmak
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