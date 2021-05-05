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8 bin yıl öncesine ait kaya resimleri için harekete geçildi

05.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir mağarada 8 bin yıl öncesine ait kaya resimleri keşfedildi. Alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için harekete geçen ekipler, başvuru yapmaya hazırlanıyor.

8 bin yıl öncesine ait kaya resimleri için harekete geçildi

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, İnsu Mahallesi'nde neolitik veya kalkolitik dönemde yapıldığı düşünülen mağara resimlerini yerinde inceledi. Başkan Özyiğit, çizimlerin koruma altına alınması gerektiğini ve bölgenin cazibe merkezi olabileceğini ifade etti. Mağara çizimlerinin koruma altına alınması ve bölgede kapsamlı bir çalışma yapılması amacıyla Yenişehir Belediyesi olarak Mersin İl Kültür Müdürlüğüne başvuru yapacaklarını kaydeden Özyiğit, “Neolitik çağa ait olduğu düşünülen tarihi eserleri yerinde inceledik. Yenişehir Belediyesi olarak Mersin İl Kültür Müdürlüğüne bir yazıyla bölgedeki gelişmeyi aktaracağız. Alanın sit alanı olarak ilan edilmesi ve bölgede var olabilecek o tarihin geniş hatlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla bir çalışma yapılmasını isteyeceğiz. Yenişehir Belediyesi olarak biz de bölgede yapılacak çalışmaların destekleyicisi olacağız” diye konuştu.

"8 BİN YL ÖNCESİNE AİT"

Kaya resimlerinin dönemin faunası ile ilgili önemli bilgiler verdiğini belirten Prof. Dr. Durukan ise, “Çok kısa bir süre önce İnsu köyünde Mersin için son derece önemli olan bir keşif yaptık. Bir mağaranın içinde günümüzden yaklaşık 8 bin yıl öncesine tarihleyebileceğimiz kaya resimleri tespit ettik. Bu tarihlemeyi net olarak yapmak belki şu an doğru değil, çalışmalarımız devam ediyor. 8 bin yıl ile 5 bin yıl arasında bir zaman dilimine tarihliyoruz. Neolitik veya kalkolitik döneme ait olacağını düşünüyoruz. Bu kaya resimlerini yoğunlukla dağ keçileri veya geyik olarak seçebiliyoruz. Ancak bunun yanı sıra henüz tanımlayamadığımız başka birtakım hayvanlar da var. Bunlar belki fantastik yaratıklar olarak da tanımlanabilir. Kimisi uçan kimisi yüzen vaziyette görülüyor, ancak bizim bugün bildiğimiz hayvanlara benzemiyorlar. Dönemin faunası ile ilgili birtakım bilgiler vermesinin yanı sıra Mersin merkezine bu yakınlıkta tespit edilmiş ilk kaya resimleri. Biz bunların örneklerini daha önce Gülnar’da ve hatta Çeşmeli ve Mezitli’de tespit ettik. İnsu köyündeki bu mağara, Mersin’in hem arkeolojik geçmişini bize anlatması açısından hem de bir turizm cazibe merkezi olarak değerlendirebilecek bir nokta olmasından dolayı önem taşıyor. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri, Yenişehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi olarak bu konu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Durukan, en kısa zamanda Yenişehir sınırları içerisinde bir cazibe merkezi oluşturabilmeyi hedeflediklerini belirterek, bölgenin koruma altına alınmasının da çok önemli olduğunu söyledi.

İHA

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