8 bin yıllık doğal güzellik: Meke Gölü

MELİKE KINACI - Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, görünümü nazar boncuğuna benzediği için "dünyanın nazar boncuğu" diye anılan Meke Gölü, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meke Gölü'nün hem Konya Kapalı Havzası hem de ülke için en nadide doğal güzelliklerden biri olduğunu söyledi.

"Meke Maarı" olarak da isimlendirilen gölün nazar boncuğuna benzerliğiyle dikkati çektiğini belirten Nalbantçılar, şöyle devam etti:

"Korunması gereken bir doğal güzelliktir ve misafirlerimizi götürdüğümüz ilk yerlerden biridir. Meke Gölü, iki aşamalı meydana gelmiştir. İkinci aşaması, yaklaşık 8 bin yıl önce yapının orta noktasında ikinci bir volkan bacasının meydana gelmesiyle tamamlanıyor. Etrafı boşluk, ortasında yukarıdan baktığınızda bir nokta şeklinde volkan bacası var. İkisinin iç alanının su veya karla dolmasıyla bir nazar boncuğu şeklini alıyor. Meke Gölü, çift aşamalı bir volkanik aktivite neticesinde meydana gelmiş jeolojik bir yapıdır."